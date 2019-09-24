Кошмарный сон: почему Thomas Cook потерпел крах

Сорванный праздник

Итак, Кук и его невеста Амелия Бинч вылетели в Грецию 18 сентября на свадьбу, которая должна была состояться в пятницу, 27 сентября. Обратный рейс был забронирован на 3 октября. Все свадебные услуги, от цветов и тортов до украшений и развлечений, были заказаны через злополучную туристическую фирму. В понедельник представители местного туроператора, партнера британской фирмы, сказали молодоженам, что свадьбы не будет в принципе, поскольку все услуги были забронированы, но не проплачены Thomas Cook. Амелия Бинч сказала в интервью Sky News, что остров Родос спешно покинули все сотрудники Томаса Кука и "на месте попросту нет людей, с которыми можно обсудить вопрос о компенсации за сорванную свадьбу". Более того, отчаявшиеся молодожены не могут улететь домой из-за того, что фирма не оплатила им билеты.

Хаос в аэропортах

Тем временем зарубежные медиа и соцсети переполнены сообщениями о десятках тысяч туристов, клиентов турфирмы-банкрота, которые не могут вернуться на родину, как Томас Кук и Амелия Бинч. Как "чрезвычайный хаос" описывают наблюдатели сцены во вторник утром в аэропорту испанской Майорки, где путешественники в ожидании рейсов лежат на полу, слышен беспрестанный детский плач и крик отчаяния взрослых. По ранее озвученным данным, правительство Британии сможет вывезти из разных стран мира своих туристов в течение минимум двух недель. А это практически означает то, что многим из них придется коротать время, в том числе, с малолетними детьми в воздушных гаванях, поскольку отели, принимавшие их, отказываются оказывать услуги клиентам Thomas Cook. Пять рейсов из Майорки в Лондон во вторник были объединены в три, что вызвало гнев тех, кто не попал на борт. Пассажирам выдали посадочные талоны без номеров мест, рейса и времени вылета. "Добраться до дома оказалось гораздо сложнее, чем представлялось на первый взгляд", - отмечает один из наблюдателей. Сотрудники британского МИД в желтых майках с надписью "Правительство Великобритании" почти безуспешно стараются успокоить разъяренных пассажиров.

Последняя капля

Тем временем The Guardian, анализируя ситуацию с банкротством Thomas Cook пришла к выводу, что долги, обрушившие на компанию, стали последней каплей. "На самом деле беды туроператора уходят гораздо дальше - компания стала жертвой катастрофического слияния в 2007 году, раздувающихся долгов и интернет-революции в бронировании туров самими клиентами в праздничные дни. Добавьте к этой неопределенности Brexit, и, возможно, это был только вопрос времени, когда гигант индустрии потерпит крах", - констатирует издание. При этом британцы упорно продолжали ездить в отпуск за границу, и число таких туристов увеличивалось: в 2017 году за рубежом провели свои каникулы 57 процентов британцев, а год спустя уже 60 процентов. Однако с гигантом туриндустрии предпочитал заключать контракт только один из семи таких туристов. Практически все британцы старше 65 лет предпочли работать с более мелкими и дешевыми туроператорами.

Как отмечают эксперты, в 2011 году Thomas Cook едва выжил в, казалось, "предсмертной агонии". Его долги уже достигли 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, и фирма осталась на плаву только после экстренной дополнительной наличной инъекции от ряда банков, но означало в перспективе еще большую задолженность по банковскому обслуживанию. С 2011 года Thomas Cook выплатил 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в виде процентов. Это говорит о том, что более четверти денежных средств, которые компания получала от 11 миллионов контрактов с туристами ежегодно, уходили в карманы кредиторов.

Бонусы исчислялись миллионами

Затем совету директоров удалось обрести корпоративного спасителя в лице китайской группы Fosun International, которой руководил Го Гуанчан, миллиардер, которого называют "китайским Уорреном Баффетом". Fosun приобрела свой первый пакет акций Thomas Cook в 2015 году в рамках плана по созданию глобального конгломерата для отдыха и развлечений, уже купившего знаменитый французский Club Med и канадский Cirque de Soleil. В августе Thomas Cook опубликовал детали планируемой реструктуризации, которая включала в себя 450 миллионов фунтов стерлингов наличными от Fosun в обмен на контрольный пакет акций группы, что также потребовало от банков дать компании 1,7 миллиарда фунтов в долг.

При этом, отмечают аналитики, вместо того, чтобы противостоять реальности и управлять спадом, лидеры туристической компании просто продолжали получать разнообразные многомиллионные бонусы и пытались спасти ситуацию, когда уже была перейдена красная линия. Боль ликвидации, отмечают аналитики, не будет так остро ощущаться теми руководителями Thomas Cook, которые руководили компанией последние несколько лет. Почти 20 миллионов фунтов стерлингов было выплачено им за последние пять лет - только генеральный директор Питер Фанкхаузер получил более 8 миллионов фунтов стерлингов премий, в том числе 4,9 миллиона фунтов стерлингов четыре года назад.

Для других перспективы крайне мрачны. Не только для 21 тысячи сотрудников Thomas Cook (из них девяти тысяч в Великобритании), но и 150 тысяч по состоянию на вторник застрявших за границей британцев и еще 350 тысяч таких клиентов по всему миру. Туристическая индустрия в популярных местах, таких как Канарские острова, Балеарские острова и Турция, по прогнозам экспертов, также столкнется с тревожными последствиями.