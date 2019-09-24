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24.09.2019 10:40
Рубрика: Экономика

Курс евро опустился до 70 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс евро во вторник утром опустился до 70 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже. Это произошло впервые с 25 июля.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Позднее курс евро немного откатился и торговался возле отметки 70,1 рубля. Доллар во вторник слабо снижается к рублю, на минимуме американская валюта опускалась 63,68 рубля.

Российская валюта накануне продемонстрировала заметное укрепление в паре с евро на 0,5 процента по факту публикации крайне слабой статистики по индексам деловой активности PMI в Европе, оказавшей повсеместное давление на европейскую валюту, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Фото: РИА Новости
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Потенциал укрепления рубля в паре с евро, по их мнению, сохраняется. Сегодня поводом для этого может стать публикация индекса деловых ожиданий и настроений от IFO по Германии, которая вряд ли порадует рынки с учетом тех негативных данных, которые были опубликованы накануне.

Кроме того, в ближайшие недели на рынке, вероятно, начнут формироваться ожидания запуска более активной программы монетарного стимулирования от Европейского центробанка, например, в форме наращивания ежемесячных объемов покупок активов (текущий объем 20 миллиардов евро в месяц). Это традиционно оказывает давление на европейскую валюту, отмечают Евдокимова и Жирнов.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи ММВБ-РТС Обзор рынков Курс рубля
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