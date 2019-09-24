МИД РФ назвал главную задачу власти в БиГ

Устойчивое функционирование структур власти в Боснии и Герцеговине (БиГ) возможно при соблюдении равноправия двух энтитетов и трех государствообразующих народов, как это предусмотрено Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Главной задачей остается передача ответственности за судьбу БиГ самим боснийцам, подчеркивается в материалах МИД России для СМИ в преддверии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - центрального международного форума для всеобъемлющего рассмотрения актуальных мировых проблем.

"Недопустимо использовать евроатлантическую перспективу для расшатывания хрупкого внутриполитического баланса в стране. Давно назрело упразднение аппарата Высокого представителя", - указывают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что на днях посол РФ в Сараево Петр Иванцов в интервью изданию "Глас Српске" дал свою оценку развитию событий в Боснии и Герцеговине, отметив падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам, что, по его словам, не может не беспокоить Россию как государство-гарант мирного соглашения, положившего конец конфликту в этой балканской стране в 1995 году.

"После всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине прошел год, победители известны, но до сих пор нет ни Совета министров, ни Правительства в Федерации, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Беспокоит меня и заметное падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам. Это явно расходится с логикой мирного соглашения, предусматривающего диалог, компромисс и консенсус трех народов как основу основ функционирования БиГ. Хотелось бы, конечно, видеть новый Совмин как можно скорее. К сожалению, данная тема обусловлена искусственно внесенными проблемами. Складывается впечатление, что ряд внутрибоснийских и внешних сил просто-напросто заинтересованы в сохранении текущего статус-кво, их устраивает действующий состав Совмина, а новая конфигурация представляется некомфортной. Отсюда и искусственные требования. Не в них дело".

В этой связи посол прокомментировал и ситуацию вокруг Ежегодной национальной программы (ЕНП), направление которой в Брюссель позволило бы Западу активировать План действий по членству в НАТО для БиГ, против чего категорически выступают сербы. "Ситуация с Ежегодной национальной программой фактически завела диалог между политическими сторонами в тупик, привела к срыву достигнутых в августе договоренностей, которые выглядели вполне рабочим вариантом налаживания взаимодействия и конечного формирования Совмина, - заявил Петр Иванцов.- Напомню, что мы изначально призывали сосредоточиться на объединительной повестке, а принципиальные разногласия по таким вопросам, как ЕНП, оставить будущим институтам власти, которые бы уже рассматривали их в рамках существующих процедур, в соответствии с законами БиГ и ее международными обязательствами. Мне кажется, что это вполне логичный подход. Любопытно, однако, что за подобную точку зрения меня уже успели обвинить во вмешательстве во внутренние дела. Хотя по сути, если сравнивать мои слова с заявлениями того же спецпредставителя Госсекретаря США Мэтью Палмера, то у меня звучит скорее здравый смысл, а не политическая позиция, тогда как американские коллеги прямо говорят, что БиГ должна стать членом НАТО и открыто настаивают на направлении ЕНП в Брюссель".