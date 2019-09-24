МИД РФ назвал главную задачу власти в БиГ

Новости

Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей 10:54
В Крыму ученые нашли исторический вход в пещеру у трассы "Таврида" 10:47
СК возбудил дело по факту подрыва опор моста в Луганске 10:46
Семья из Ростовской области создала приют для енотов-отказников 10:45
В Екатеринбурге нашелся пропавший накануне журналист 10:44
Госдума: Россия никогда не признает "оккупацию" Эстонии 10:37
Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ 10:35
В Госсовете Крыма распределили должности 10:30
Москва примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" 10:30
ДНР потребует от Киева подписать "формулу Штанмайера" в Минске 10:24
На Сахалине онкологическом диспансере отменили платные услуги 10:07
Родстер "Крым" 2.0 официально представлен 10:05
Мэр Назрани Алихан Тумгоев объявил о своей отставке 10:03
СМИ: Трамп до звонка Зеленскому приказал удержать выплаты Киеву 09:59
В Йошкар-Оле в ДТП со скорой помощью погибли два человека 09:55
Спасатели Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой 09:52
Русская гуманитарная миссия поддержала сербов в Косово 09:50
В Крыму построят центр винного туризма за четыре миллиарда рублей 09:46
Выяснилась причина нападения тигра на человека в Хабаровском крае 09:43
В Чувашии при пожаре погибли четверо бездомных 09:41
Запуск ракеты "Протон-М" перенесли на неопределенный срок 09:39
148 человек с плавбазы "Петр Житников" примет остров Шикотан 09:39
В Амурской области поймали 14 "черных" золотодобытчиков 09:33
На Урале три человека погибли при пожаре в частном доме 09:20
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 09:54
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал главную задачу власти в БиГ

Текст: Александр Борисов
Устойчивое функционирование структур власти в Боснии и Герцеговине (БиГ) возможно при соблюдении равноправия двух энтитетов и трех государствообразующих народов, как это предусмотрено Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Главной задачей остается передача ответственности за судьбу БиГ самим боснийцам, подчеркивается в материалах МИД России для СМИ в преддверии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - центрального международного форума для всеобъемлющего рассмотрения актуальных мировых проблем.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

"Недопустимо использовать евроатлантическую перспективу для расшатывания хрупкого внутриполитического баланса в стране. Давно назрело упразднение аппарата Высокого представителя", - указывают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Как Косово превращается в оплот терроризма

Напомним, что на днях посол РФ в Сараево Петр Иванцов в интервью изданию "Глас Српске" дал свою оценку развитию событий в Боснии и Герцеговине, отметив падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам, что, по его словам, не может не беспокоить Россию как государство-гарант мирного соглашения, положившего конец конфликту в этой балканской стране в 1995 году.

"После всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине прошел год, победители известны, но до сих пор нет ни Совета министров, ни Правительства в Федерации, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Беспокоит меня и заметное падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам. Это явно расходится с логикой мирного соглашения, предусматривающего диалог, компромисс и консенсус трех народов как основу основ функционирования БиГ. Хотелось бы, конечно, видеть новый Совмин как можно скорее. К сожалению, данная тема обусловлена искусственно внесенными проблемами. Складывается впечатление, что ряд внутрибоснийских и внешних сил просто-напросто заинтересованы в сохранении текущего статус-кво, их устраивает действующий состав Совмина, а новая конфигурация представляется некомфортной. Отсюда и искусственные требования. Не в них дело".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Милорад Додик: НАТО - это смертный приговор для Боснии и Герцеговины

В этой связи посол прокомментировал и ситуацию вокруг Ежегодной национальной программы (ЕНП), направление которой в Брюссель позволило бы Западу активировать План действий по членству в НАТО для БиГ, против чего категорически выступают сербы. "Ситуация с Ежегодной национальной программой фактически завела диалог между политическими сторонами в тупик, привела к срыву достигнутых в августе договоренностей, которые выглядели вполне рабочим вариантом налаживания взаимодействия и конечного формирования Совмина, - заявил Петр Иванцов.- Напомню, что мы изначально призывали сосредоточиться на объединительной повестке, а принципиальные разногласия по таким вопросам, как ЕНП, оставить будущим институтам власти, которые бы уже рассматривали их в рамках существующих процедур, в соответствии с законами БиГ и ее международными обязательствами. Мне кажется, что это вполне логичный подход. Любопытно, однако, что за подобную точку зрения меня уже успели обвинить во вмешательстве во внутренние дела. Хотя по сути, если сравнивать мои слова с заявлениями того же спецпредставителя Госсекретаря США Мэтью Палмера, то у меня звучит скорее здравый смысл, а не политическая позиция, тогда как американские коллеги прямо говорят, что БиГ должна стать членом НАТО и открыто настаивают на направлении ЕНП в Брюссель".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Босния и Герцеговина Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Экс-депутат Рады указала на ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
В Совфеде осудили желание Трампа и Дуды остановить "Северный поток-2"
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Роскачество проверило детскую воду