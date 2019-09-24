МИД РФ назвал возмутительной невыдачу виз россиянам для участия в ГА ООН

Невыдача американских виз представителям российской делегации на Генассамблее ООН является возмутительным примером неуважения к всемирной организации со стороны Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ряд членов официальной российской делегации не получил американскую визу для участия в ГА ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию", - сказала Захарова.

По ее словам, российские дипломаты подали все документы вовремя.

"Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой "рано сдали", - рассказала Захарова журналистам.

Она также добавила, что произошедший инцидент станет главной темой предстоящей беседы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео на полях ГА ООН.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что он и группа сопровождающих лиц не получили вовремя американскую визу и из-за этого не смогут отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.