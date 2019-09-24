Минск отметил важность инициативы интеграции интеграций

Белорусский парламентарий принимает участие в двухдневном Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Первый президент Казахстана Назарбаев в своей речи на нем обратил особое внимание делегатов на роль парламентаризма в решении вопросов, которые стоят перед мировым сообществом, и дал объективную оценку происходящему в мире.

Кстати, в этом году на площадке уже четвертого форума собралось около 60 делегаций из разных стран мира. При этом 47 возглавляют спикеры и вице-спикеры. Кроме того, в работе форума принимают участие 14 международных организаций. А инициаторами межпарламентского диалога, напоминают местные источники, являются председатели парламентов России и республики Южная Корея.

На полях встречи в Нур-Султане белорусский спикер провел переговоры со своим казахским коллегой. Говоря о вопросах, которые планируется обсудить на совещании, он сделал акцент на том, что современный мир должен помнить о жестоких уроках Второй мировой войны и делать адекватные выводы. Особенно сегодня, когда новый виток гонки вооружений ставит народы на грань глобального ядерного конфликта.

В связи с этим Андрейченко отметил важность инициативы интеграции интеграций, сторонниками которой являются белорусский и казахстанский лидеры. Ее реализация, по его словам, способна существенно содействовать разрядке напряженности на основе принципов добрососедства, равноправия, взаимного доверия и развития экономического сотрудничества.

Белорусская делегация, сообщает агентство, была тепло встречена руководителем казахстанского парламента. Нигматулин подчеркнул, что РБ для его страны является важнейшим политическим и экономическим партнером. Затронув тему избирательной кампании в Беларуси, глава парламента согласился с предложением своего минского коллеги направить наблюдателей на выборы в составе миссий международных парламентских организаций.

Парламентский диалог в Казахстане, констатируют обозреватели, направлен на налаживание прямого многостороннего диалога между законодательными органами государств Европы и Азии, а также между международными и межпарламентскими организациями в целях обеспечения плодотворного сотрудничества стран Евразии.