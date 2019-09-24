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24.09.2019 16:44
Рубрика: Власть

Парламентарии стран Евразии приняли совместную декларацию

Текст: Татьяна Замахина (Нур-Султан)
В казахстанской столице завершилось четвертое Совещание спикеров парламентов стран Евразии, в котором приняли участие делегации 65 стран. Участники масштабного саммита заявили об общих принципах, которых придерживаются все государства-участники. Они вошли в итоговую декларацию.

Ряд тезисов совместного коммюнике ранее озвучивал в своем выступлении председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: United States Goverment/ Wikimedia.org
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Участники Совещания заявили, что разделяют общее видение будущего Евразии как единого пространства мира, сотрудничества и взаимодействия. Они выразили готовность продвигать заинтересованный и откровенный диалог о настоящем и будущем континента.

При этом партнерство должно быть основано на принципах уважения равенства, учета взаимных интересов. В этой связи участники саммита подчеркнули важность налаживания межпарламентского взаимодействия.

Особо был отмечен исторический вклад в интеграцию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как автора и инициатора евразийской идеи.

Фото: iStock
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Парламентарии также заявили об актуальности законодательного обеспечения достижения целей устойчивого развития ООН. Они назвали необходимым взаимодействие в вопросах разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия, а также мирного использования атомной энергии.

- Призываем парламенты к действенному участию в построении мира, свободного от ядерного оружия, - заявили участники Совещания.

Они также призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразили поддержку решения ядерного вопроса Северной Кореи через диалог.

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Парламентарии осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как одну из главных угроз всему человечеству. Также они выступили за совместные усилия против использования новых технологий в целях дестабилизации безопасности на континенте и пропаганды идей терроризма, сепаратизма, экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости в интернет-пространстве.

Стороны достигли договоренности о проведении 5-го совещания спикеров парламентов стран Евразии в 2020 году в Индонезии.

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