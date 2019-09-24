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Рубрика: В мире

Почему Трамп разрешил опубликовать стенограмму его разговора с Зеленским

Текст: Игорь Дунаевский
Президент США Дональд Трамп дал санкцию на публикацию полной стенограммы его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Белого дома решился на такой шаг рассчитывая положить конец скандалу, который разгорелся в Вашингтоне после того, как в американскую прессу просочились слухи о якобы неправомерных заявлениях Трампа во время этих переговорах.

"Разрешил завтра опубликовать полную, рассекреченную, неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским, - написал Трамп в своем Twitter. - Вы убедитесь, что это был дружественный и абсолютно уместный звонок".

Фото: РИА Новости.
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При этом Трамп подчеркнул, что не оказывал "никакого давления", в отличие от бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который в свое время хвастался, как в жесткой форме требовал от Киева уволить генпрокурора страны, угрожая в противном случае заморозить американскую финансовую помощь. Трамп вновь заявил, что раздутый вокруг этого телефонного звонка скандал является "охотой на ведьм".

Напомним, ранее в американской прессе появились публикации о том, что аноним из разведсообщества США пожаловался в надзорные органы на один из телефонных звонков главы Белого дома, во время которого тот предположительно сделал заявления, идущие вразрез с интересами страны. Вскоре выяснилось, что, вероятно, речь шла об июльском разговоре с Зеленским, во время которого Трамп якобы восемь раз потребовал возобновить антикоррупционное расследование по делу украинской газовой компании Burisma Holdings, где несколько лет трудился Хантер Байден - сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В противном случае Трамп якобы грозил пересмотреть военную помощь Киеву. Поскольку Байден-старший сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах-2020 от Демократической партии США, оппозиция сразу забила тревогу и предположила, что глава Белого дома таким образом давил на лидера другой страны чтобы найти компромат на потенциального соперника по предвыборной гонке.

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Ситуация стала стремительно накаляться вплоть до того, что, как сообщила во вторник The Washington Post, спикер нижней палаты Ненси Пелози, представляющая Демократическую партию, впервые готовится дать "зеленый свет" процедуре инициирования импичмента главы государства если Белый дом не предоставит конгрессу документы по этому разговору.

В таких условиях Трамп решил погасить пламя публикацией стенограммы, хотя пока не ясно, достаточно ли этого лидерам демократов. При этом американский лидер не уточнил, согласовывал ли публикацию переговоров с Киевом. Учитывая, какие грозовые разряды полыхали в политическом небе Вашингтона в последние дни, вряд ли кто-то готов принимать во внимание мнение украинской стороны.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп
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