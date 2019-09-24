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24.09.2019 22:49
Рубрика: В мире

Расшифровка разговора Трампа и Зеленского будет обнародована в среду

Текст: Максим Макарычев
Как сообщает The Associated Press, в среду будет обнародована полная расшифровка разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в конце июля этого года и стал скандально известен после жалобы генеральному инспектору ЦРУ от неназванного офицера американской разведки на Украине. Решение о расшифровке разговора для общественности принял сам президент США. "Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок", - написал Трамп на своей страничке в Twitter.
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

По данным высокопоставленного источника АР в администрации президента США, адвокаты юридического бюро Белого дома и министерства юстиции настоятельно посоветовали Трампу, чтобы он выпустил копию стенограммы, поскольку, по их мнению, это покажет, что глава Белого дома не преступил закон и не поступил "ненадлежащим образом". Президент США принял окончательное решение во вторник разрешить выпуск стенограммы.

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Анонимный "разоблачитель-партизан", как его назвал Трамп, сообщил в рапорте еще в августе этого года, что глава Белого дома якобы дал некие "некорректные обещания" неназванному иностранному лидеру. На прошлой неделе американские СМИ сообщили о том, что речь идет о телефонном звонке американского лидера президенту Украины. Отметим, что встреча Трампа и Зеленского запланирована на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с глазу на глаз как раз 25 сентября.

В американских медиа сообщается о том, что Трамп в обмен на некие преференции якобы пытался добиться от украинского президента инициирования судебного дела в отношении сына Джозефа Байдена Хантера, который работал в коммерческой сфере с прежними властями Украины и даже был членом совета директоров одной крупной украинской сырьевой компании.

Фото: РИА Новости.
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву

Демократы в нижней палате конгресса потребовали проведения независимого парламентского расследования. Сразу три комитета палаты представителей создали комиссии на предмет выяснения того: пытался ли Трамп заручиться помощью иностранного государства для переизбрания на второй срок.

Со своей стороны наблюдательный орган разведывательного сообщества постановил, что рапорт информатора "заслуживает доверия, связан с неотложным вопросом и должен быть передан лидерам конгресса в рамках процесса, предусмотренного законодательством США".

Однако и сам Трамп, и госсекретарь США Майк Помпео, и представители разведсообщества дали понять, что стенограмма разговора не будет предана гласности в соответствие с американским законом о конфиденциальности данных. И вот сейчас, неожиданно для всех, глава Белого дома решился на то, чтобы предать разговор гласности. По мнению экспертов, Трамп хочет решить сразу несколько задач. Показать, что его разговор был "предельно честным" и "не содержал ничего из ряда вон выходящего". С другой стороны, он хочет остудить пыл демократов, которые снова и более жестко заговорили об импичменте американскому президенту и, по меткому выражению одного из экспертов, "стали выстраиваться в очередь для вынесения импичмента президенту".

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Председатель судебного комитета палаты представителей Джерролд Надлер заявил, что его комитет уже проводит слушания по импичменту, но коллегия не смогла получить много ключевых свидетелей и документов от администрации Трампа.

Некоторые демократы сосредоточили свое внимание на том, что Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы бесплатную услугу - выделение 400 миллионов долларов на военную помощь в обмен на компромат о Байдене. Трамп лично приказал своим сотрудникам заморозить помощь Киеву, санкционированную конгрессом, за несколько дней до телефонного звонка Зеленскому. Но он отрицал, что эта заморозка связана с информацией о сыне Байдена.

Во вторник Дональд Трамп в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН подтвердил, что заморозка пакета военной помощи Украине не был связана с делом Хантера Байдена. Президент заявил, что он не оказывает никакого давления на украинское правительство, чтобы расследовать деятельность последнего на Украине. Чуть позже во вторник, когда его снова спросили о том, почему он заблокировал помощь Украине перед телефонным звонком Зеленскому, Трамп перевел разговор на другую тему и сказал, что другие страны должны внести свой вклад в помощь Украине.

В мире США Дональд Трамп
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