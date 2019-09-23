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23.09.2019 22:01
Рубрика: В мире

Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Текст: Юрий Когалов
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Украина покончит с коррупцией, именно об этом и шла речь во время его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Так американский лидер прокомментировал разгорающийся скандал.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

"Мы хотим честности от страны, с которой имеем дело. Думаю, при новом президенте на Украине все будет гораздо честнее. И мы на это рассчитываем", - заявил Трамп. По его словам, чтобы покончить с коррупцией, необходимо время от времени говорить о ней. И активизация борьбы с ней является одним из условий предоставления Киеву американской финансовой помощи. "Зачем давать стране деньги, если мы считаем, что она погрязла в коррупции?" - отметил американский президент.

При этом в Twitter он обратил внимание на то, что "осведомитель", со слов которого стало известно о состоявшемся в июле разговоре, не владеет фактами, и приписываемые ему нарушения на самом деле совершил Джо Байден. Трамп также дал понять, что считает причастными к развернувшейся против него кампании Демократическую партию и главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа.

Фото: EPA-EFE/RON SACHS / POOL
Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег

Напомним, ранее в СМИ попала информация, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.

Тревогу поднял некий представитель разведки, который и подал жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президента с одним из зарубежных лидеров (имя Зеленского при этом не упоминалось).

Поскольку Байден имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, его однопартийцы полагают, что начало расследования в его отношении может косвенно помочь нынешнему хозяину Белого дома переизбраться на второй срок.

В связи с этим Шифф заявил, что Конгресс США может начать процедуру импичмента, если выяснится, что Трамп оказывал давление на Зеленского. "Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, например, отыскать на него компромат, то это может быть единственным средством", - отметил Шифф, добавив, что импичмент - крайнее средство, предусмотренное американским законодательством.

В мире США В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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