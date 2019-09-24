Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд в Брянской области отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в Москве.

- Судебное заседание перенесено на 1 октября, - сообщили в пресс-службе суда.

8 мая детский футбольный тренер Александр Протасовицкий был признан виновным в хулиганстве и приговорен к году и пяти месяцам колонии общего режима. Наказание он отбывает к брянской колонии.

Осужденные по тому же делу Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО, 17 сентября они вышли на свободу.