Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Во вторник утром они покинули территорию ИК-4 города Алексеевка.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев за драки в Москве были осуждены в мае 2019 года. Кокорин по решению суда получил полтора года, Мамаев - год и пять месяцев. Они отбывали наказание в ИК-4 с 4 июля нынешнего года. Шестого сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство на УДО.

17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи.

Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры. Кокорин, по данным СМИ, может оказаться в "Сочи", а Мамаева ждет расторжение контракта с "Краснодаром". После этого он сможет подписать контракт с любым клубом. Заинтересованность в его услугах уже выразили самарские "Крылья Советов".