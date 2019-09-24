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24.09.2019 14:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Программа "Московское долголетие" будет расширена с 1 октября

Текст: Ангелина Зеленькова

С 1 октября стартует новый осенне-зимний сезон проекта для москвичей старше 55 лет "Московское долголетие" с заметно расширенной и обновленной программой. Об этом шла сегодня речь на заседании президиума правительства Москвы.

Футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельба - всего 24 вида спортивных игр теперь доступны москвичам старшего поколения. Кроме этого, впервые будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. Участники проекта смогут посетить лыжные тренировки в 14 московских парках или покататься на коньках в 17 парках.

Фото: Cyano66/ iStock
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Будут открыты и долгожданные курсы актерского мастерства, к которым еще добавят уроки сценической речи. В театральные студии уже записались более двух тысяч человек. Как и прежде, занятия для пенсионеров будут проходить абсолютно бесплатно на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов. С 2018 года число организаций-партнеров, которые ведут кружки и секции для людей старшего возраста увеличилось с 133 до 1268.

26 столичных вузов предлагают пенсионерам 225 учебных программ, среди которых - помимо неизменно популярных информационных технологий и английского языка - есть курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна, пчеловодства, овощеводства, сомелье, занятия по развитию творческих способностей и клубы по интересам. В новом сезоне к программе присоединились МГУ им. Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, РЭУ им. Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств.

Справка "РГ"

Чаще всего в "Московское долголетие" приходят москвичи в возрасте 60-70 лет. Однако более 8,3 тысяч участников (7,2%) перешагнули 80-летний рубеж. Приблизительно треть пенсионеров посещает два и более кружка. 85% участников программы - женщины.

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