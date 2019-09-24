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24.09.2019 11:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: К концу года число электробусов в Москве достигнет 300 единиц

Текст: Максим Милославский

Количество электробусов, курсирующих по городу, до конца года достигнет трехсот. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые электробусы, напомнил он, вышли на дороги столицы чуть больше года назад. Сейчас пассажиров по 14 маршрутам перевозят 210 машин. Ежедневно электробусами пользуются более 100 тысяч человек, что сопоставимо с населением целого района.

Фото: Юлия Мякишева
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- Московский электробус вмещает 85 человек, в нем минимум 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, пандус и накопительная площадка облегчают проезд для маломобильных граждан, женщин с колясками, велосипедистов и всех, кто перевозит тяжелый груз, - написал мэр. - Система климат-контроля делает поездку комфортной в любое время года. Изучив опыт нашего близкого соседа Хельсинки, мы оснастили электробусы дополнительным отоплением - оно включается во время сильных холодов.

Электробусы, напомним, поставляют в Москву отечественные автозаводы КАМАЗ и ГАЗ. По словам Собянина, с 2021 года город собирается полностью отказаться от покупки дизельных автобусов.

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