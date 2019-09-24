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24.09.2019 11:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Непроезжее направление

Плохие дороги "отсекают" музеи от туристов
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 213(7971)
Московский оператор внутреннего туризма "Русь" с 26 сентября отменяет туры с заездом в Борисоглебский монастырь в Ярославской области. Причина - плохое качество дорожного полотна на ряде участков трассы Углич - поселок Борисоглебский. Под угрозой закрытия с начала нынешнего лета находится и один из самых востребованных у туристов маршрутов - до деревни Мартыново Мышкинского района, где работает этнографический музей кацкарей, живших издавна вдоль реки Кадки и бережно сохраняющих свой говор и обычаи.
Фото: Ирина Штольба Музейщики и туроператоры сетуют не плохие дороги. Чиновники обещают разобраться... Фото: Ирина Штольба
Музейщики и туроператоры сетуют не плохие дороги. Чиновники обещают разобраться... Фото: Ирина Штольба

Все равно в объезд

О давней дорожной проблеме на направлениях Углич - Мышкин - деревня Мартыново и Углич - Мышкин - поселок Борисоглебский - Ростов Великий туроператор заявил еще в начале лета, устав ремонтировать поломанные автобусы.

- Там просто плачевное состояние дорог, а тот ямочный ремонт, который проводится, некачественный и недостаточный, - посетовала тогда гендиректор туркомпании Елена Соловьева. - После каждой поездки наши автобусы вынуждены вставать на техобслуживание, что влечет немалые финансовые затраты. Кроме того, жалуются и туристы. Все в итоге сказывается на имидже компании.

Фото: Владимир Байкальский/ТАСС
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Лето прошло. На самом критичном участке дороги Углич - Ростов на границе Угличского и Борисоглебского районов, о скором ремонте которого в июле заявлял директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев, действительно сейчас трудится дорожная техника. Работают дорожники и на трассе Углич - Воскресенское, по которой пролегает прямой и самый короткий путь до Мартынова. Что не радовать, конечно же, не может. Только вот мартыновцы-кацкари переживают все равно: даже если один из участков этой дороги приведут в божеский вид, все равно придется направляться в объезд, потому что остаются непроезжими еще десять километров - непосредственно примыкающих к самой деревне.

- То, что участок от Углича до Бурмасово сейчас делают, это хорошо, но без десяти километров от Платуново до Мартыново, ремонта которых мы добиваемся 19 лет, по-прежнему будем ездить в объезд через Мышкин. И автобусы так же поедут, если вообще поедут, потому что дорога в отвратительном состоянии, яма на яме, - сокрушается председатель ярославской областной общественной организации краеведов "Кацкий стан" Сергей Темняткин.

Разбили и забыли

У Сергея Николаевича за 19 лет существования музея и постоянно усугублявшихся дорожных бед так наболело, что он на странице журнала "Кацкая летопись" в соцсети описал все свои "бодания теленка с дубом" и оценил результат как "19 : 0 - в пользу департамента".

- Борьба эта длится ровно столько, сколько существует этнографический музей кацкарей. Впрочем, какая же это борьба? Это скорее ролевая игра: мы просим, наперед зная, что нам откажут. Область обещает, наперед зная, что не выполнит своего обещания, - рассказывает об отношениях с чиновниками Темняткин.

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По словам краеведа, дороге "как-то изначально не повезло". То ли потому, что ее доделывали в перестройку, то ли потому, что на ней много межрайонных участков, а границы между муниципальными районами "у нас порой посерьезнее границ между государствами". Особенно убийственным для трассы, конкретно - для участка Платуново - Мартыново, стал 2005 год, когда на газопроводе "Северные районы Тюменской области (СРТО) - Торжок" меняли трубы.

- Вообще-то шоссейные дороги для грузового автотранспорта на весенний период в нашей местности закрываются, а тут всю весну денно и нощно сновали туда-сюда с трубами большегрузные тягачи. Местные жители с замиранием сердца наблюдали, как столь необходимая для них трасса на глазах становится непроезжей, - вспоминает Сергей Темняткин.

Когда очередь дойдет до 10-километрового участка, за котороый музейщики бьются 19 лет, ясности так и нет

Дорогу тогда угробили, а привести в порядок "забыли". 2 мая 2005 года на том месте, где еще осенью был нормальный асфальт, первый раз застрял туристический автобус. Вытаскивали его с помощью целой вереницы тракторов. Потом, пока кацкари много лет безуспешно добивались ремонта одного разбитого участка, в негодность пришел другой (именно он сейчас ремонтируется). Турпоток в Мартыново пошел по объездной дороге, которая в два раза длиннее. Но сегодня и эта трасса "дышит на ладан".

Когда очередь дойдет до 10-километрового участка, за который музейщики из Мартынова бьются 19 лет, ясности так и нет. В ответе, направленном в августе главе Администрации Мышкинского района и подписанном заместителем директора областного департамента дорожного хозяйства Денисом Замараевым, неопределенно говорится, что ремонт продолжится "в последующие периоды", если будет увеличено финансирование нацпроекта. При этом минувшим летом, когда дорожно-туристический скандал в регионе только разгорался, тот же департамент заявил, что "при формировании планов по ремонту в приоритете находятся дороги опорной сети с высокой транспортно-эксплуатационной и социальной значимостью".

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- А разве дороги Углич - Воскресенское и Углич - Некоуз - Брейтово не являются социально значимыми? Вдоль них расположены школы и живут дети, которым в эти школы надо добираться. Скорой помощи надо успеть к больному, пожарной машине - к пожару. Да что там говорить: после всех этих "оптимизаций" за каждой бумажкой теперь надо ехать в город - так что дороги нужны всем, не только музею, - пытается доказать очевидное Темняткин.

С его слов, год назад в Платунове дотла сгорел дом, потому что пожарная машина из мартыновской пожарной части девять километров ехала полчаса - быстрее было просто невозможно.

А туристов должно быть больше

Как пояснили в региональном департаменте туризма, с мышкинским и борисоглебским направлениями работают полторы сотни туркомпаний, но на долю туроператора, заявившего о дорожных проблемах, приходится 22 процента всех автобусных туров - это очень серьезный показатель. А в Мартынове его доля еще больше: из 14,5 тысячи туристов, приезжающих сюда ежегодно, шесть тысяч привозят они. Если этих туристов не будет, музею придется сокращать штаты, а с работой на селе непросто.

Для действующего Борисоглебского монастыря (где в конце XVI - начале XVII веков жил святой преподобный Иринарх Затворник), по словам хранителя монастырского музея Светланы Лапшиной, отмена туров проблемы не составит: гостей сюда приезжает достаточно, многие на частных машинах, и финансовая цель для монастыря не главная - экскурсии проводятся за пожертвования. А вот расположенный рядом с монастырем музей "Дом крестьянина Елкина", вероятно, недостачу посетителей почувствует.

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- Частично, думаю, пострадаем. Приезжающие в монастырь группы потом часто заезжают к нам. Все взаимосвязано, конечно, - говорит заведующий музеем Александр Морозов.

В любом случае развитию внутреннего туризма, в том числе маршрута "Золотое кольцо", о перезагрузке которого в год его 50-летия говорили со многих трибун, убитые дороги точно не помогут. И о возрождении села через туризм и открытие там новых частных музеев в таком случае тоже можно не мечтать.

- Тут беда еще в чем. По нацпроекту "Культура" мы должны каждый год наращивать турпоток - иначе не будет финансирования. Но как это делать в нашем конкретном случае, когда мы рискуем потерять шесть тысяч туристов? - недоумевает Сергей Темняткин.

Туроператор заявил, что сохраняет туры в Мартыново до весны. Дальнейшее пока под вопросом.

Комментарии

Юлия Рыбакова, директор департамента туризма Ярославской области:

- В настоящее время туристическая компания "Русь" до мая продлила туры, связанные с посещением деревни Мартыново, в которой расположен музей кацкарей. Сейчас мы ведем совместную работу с департаментом дорожного хозяйства по изменению ситуации.

Евгений Моисеев, директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области:

- В этом году производится ремонт автомобильной дороги Углич - Воскресенское в Угличском муниципальном районе. Контракт заключен на 2019 - 2020 годы. В 2019 году ремонтируется участок протяженностью девять километров (работы уже завершаются, ввод в эксплуатацию - до начала октября), в 2020 году - еще 3,1 километра. Завершается ремонт на наиболее критичном участке на границе Угличского и Борисоглебского районов на автодороге Углич - Ростов. Он будет сдан тоже до начала октября. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По тому же нацпроекту в 2020 и 2021 годах на дороге Углич - Некоуз - Брейтово в направлении городов Золотого кольца Углича и Мышкина будут отремонтированы 17 километров дорожного полотна. Кроме того, в планах ремонт дороги Владимир - Переславль: в 2020 году - 21 километра, в 2021 году - около восьми километров. Остальные участки магистралей по данным маршрутам будут поддерживаться в проезжем состоянии в рамках средств содержания.

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