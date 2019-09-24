СК раскрыл подробности расследования убийства Михаила Круга

Тверские силовики рассказали, как был найден пистолет, из которого предположительно убили Михаила Круга.

Напомним, 23 сентября СК РФ объявил о раскрытии громкого убийства автора "Владимирского централа", совершенного 17 лет назад, 30 июня 2002 года. В ведомстве рассказали, что это удалось сделать благодаря признательным показаниям членов банды "Тверские волки" Александра Агеева и Александра Осипова, отбывающих сейчас пожизненное наказание в ИК за заказные убийства.

Выяснилось, в частности, что убивать певца не планировали. По указанию местного криминального авторитета Александра Костенко по кличке Лом, Агеев и еще один член банды Дмитрий Веселов должны были ограбить особняк Круга, чтобы последний обратился к Лому за помощью в поисках обидчиков и в итоге (после "обнаружения" пропажи) расплатился с авторитетом, отдавая ему часть гонораров от своих концертов.

Но план не сработал. Хозяева особняка во время ограбления неожиданно вернулись домой, и Веселов застрелил Круга из пистолета ТТ. С самим Веселовым через год расправился Осипов - большой поклонник творчества Круга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области Шихбалу Амирсеидова, после убийства Веселова, которого позже застрелил Александр Осипов, были найдены составные части двух пистолетов - ПМ и ТТ. Осипов выбросил их в пруд, осушенный в ходе следственных мероприятий. В доме Круга нашли пули и гильзы, из которого застрелили собаку и самого певца. Экспертиза показала, что выстрелы производились из пистолета марки ТТ, патронами калибра 7,62. Однако, поскольку найденный после смерти Веселова пистолет был без ствола, это не позволило подтвердить его использование при убийстве Круга.

"Идентифицировать, из этого ли пистолета были произведены выстрелы и совершено убийство, со стопроцентной гарантией мы не можем. Но вместе с тем есть совокупность доказательств, что Веселов имел при себе пистолет ТТ. После его убийства этот пистолет был обнаружен", - добавил Шихбала Амирсеидов.

Со слов замначальника управления уголовного розыска УМВД РФ по Тверской области Дениса Гуреева, которые приводит РИА Новости, банда "Тверские волки" причастна к убийствам около тридцати человек.

"На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершенных заказных убийств устраняли членов банды, тех, кто "забелился", - рассказал Гуреев.

Основная масса убийств совершена с 2000 по 2006 годы.