В Центральной России постепенно начинают включать отопление. В Москве, Брянске, Казани процесс уже пошел. Тем временем в некоторых регионах пока еще только ждут тепла. В частности, на Урале. В Екатеринбурге пришлось закрыть гимназию до запуска отопления.

Предугадать, когда включат отопление, в России невозможно. Это зависит не от погоды, а от обстоятельств теплоснабжающих компаний. Фото: koldunova / iStock

Как правило, обогревать квартиры и здания начинают, если среднесуточная температура воздуха не поднимается выше отметки в восемь градусов тепла в течение пяти дней.

В других же странах ситуация отличается. В большинстве из них, включая Китай, Европу, США, распространены индивидуальные системы отопления, говорит Кирилл Сиволапов, руководитель отделения "управление недвижимостью" факультета рыночных технологий РАНХиГС. И жильцы могут дать себе тепло практически в любое время. Все решают деньги.

У нас решает местная власть. По погоде. В этом году она заставила дать тепло в некоторые регионы раньше обычного. Отопление в России централизованное, напоминает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Автономные котельные в России - скорее исключение из правил, вынужденная мера, когда нет возможности подключить дом к городским инженерным сетям. Даже в элитном классе недвижимости.

Как правило, обогревать квартиры начинают, если среднесуточная температура воздуха не поднимается выше восьми градусов тепла в течение пяти дней

Но к зависимости от центрального отопления добавляются трудности теплоснабжающих организаций. Именно из-за них чаще всего люди получают тепло позже. "Проблема в том, что осенью в России крупные теплоснабжающие организации попросту не успевают включить отопление. Технологически они оказываются не готовыми подать тепло. Это не позволяет состояние труб и котельных", - рассказал эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.

Глава Минстроя России Владимир Якушев ранее тоже отмечал, что среди основных проблем при прохождении прошлых отопительных периодов - некорректное предоставление информации регионами о состоянии инфраструктуры и жилищного фонда, что не позволяет своевременно избежать проблемных ситуаций. Как показал анализ информации, представленной с мест по итогам прошлого сезона, трудности вызывали обеспечение муниципальных котельных топливом и рост аварийности по отдельным муниципалитетам, который был обусловлен изношенностью распределительных и квартальных тепловых сетей.

Холодная точка

Режим ЧС ввели в трех муниципалитетах Еврейской автономии из-за неготовности к началу отопительного сезона. Как выяснилось, в 16 населенных пунктах Биробиджанского, Смидовичского и Облученского районов, где проживает свыше 16 тысяч человек, не готовы встретить зиму. Похожая ситуация сложилась в ряде учреждений здравоохранения и соцзащиты региональной столицы.

Ситуация плачевная: отсутствует запас угля и дизельного топлива. Увы, подобное случается не впервые. В прошлом году областные поселки Теплоозерск, Лондоко-завод, Валдгейм, а также несколько больниц Биробиджана чуть было не остались без тепла из-за долгов, накопленных муниципалитетами перед поставщиком топлива. Тогда из областного резерва материальных ресурсов в срочном порядке пришлось выделять уголь.

Зима вновь на подходе, но почти ничего не изменилось. Помимо нехватки топлива существует и другая острая проблема - оборудование большинства котельных в регионе практически полностью изношено. И хотя существует программа модернизации ЖКХ области, выполняется она с трудом. На обновление объектов в ЕАО в 2015-2021 годах было запланировано потратить около 2,5 миллиарда рублей. Из них более полутора миллиардов - деньги областного бюджета, 180 миллионов - федерального. Около 11 миллионов должны вложить муниципалитеты, а все остальное - внебюджетные источники. С начала действия программы прошло четыре с лишним года, но не сделана даже половина запланированного. Основная часть средств уходит на латание дыр. К примеру, котельная в Теплоозерске дышит на ладан, но пока получилось отремонтировать лишь один котел. Нет денег, чтобы сдать котельную в селе Ленинском - долгострой, которому больше десятка лет. Список можно продолжать…

Муниципалитеты просят помощи у региона, тот, в свою очередь, у федерального центра. Федеральные средства, которые помогут частично решить накопившиеся проблемы, придут в регион на этой неделе. Однако проблема не решится без снижения тарифов на теплоэнергию и строительства новых объектов ЖКХ.

Подготовила Юлия Гарднер (Биробиджан)