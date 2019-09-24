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24.09.2019 20:15
Рубрика: Дороги

Разъедутся по кругу

В Зеленограде запустили турбокольцевой перекресток
Текст: Владимир Баршев, Иван Пышечкин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 214 (7972)
В столице построили первый турбокольцевой перекресток. Предполагается, что он разгрузит движение, обеспечит его бесперебойность, а также будет одним из самых безопасных. Это чудо архитектурной мысли организовано в Зеленограде.

Главная цель новой схемы - снизить число совершаемых водителем перестроений. Следуя предписаниям знаков, автомобилист встает в необходимый ряд еще до въезда на круг и дальше вообще не меняет полосу. Разметка сама выводит его на нужный выезд. "По предварительным прогнозам, количество аварий на этом участке сократится, а скорость движения вырастет на 20 процентов", - сообщают в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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В Зеленограде "турбокольцевую" схему применили на крупной кольцевой развязке, где пересекаются Георгиевский проспект, улица Радио и Кутузовское шоссе. Здесь расходятся крупные транспортные потоки, следующие в районы Силино, Крюково и Старое Крюково. Изменения напрашивались уже давно - только в этом году на круге произошло три ДТП, в которых были ранены люди. Число же мелких ДТП без пострадавших в разы выше.

"На таком перекрестке разметка не крутит поток вокруг центрального островка, а направляет сразу на один из съездов. На это указывают знаки и стрелочная разметка. На кругу перестраиваться тоже можно, но лучше позаботиться о выборе полосы заранее. Траектории движения становятся однозначными, и сокращается число ДТП - не меньше чем на 20 процентов", - рассказал "РГ" начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков. По его словам, данная схема помогает не только уменьшить число аварий, но и положительно сказывается на ситуации с пробками. Машины не стоят на въездах и выездах из кольца, и оно становится более сегментированным, а от этого и более быстрым.

Следуя предписаниям знаков,автомобилист встает в необходимый ряд еще до въезда на круг и дальше вообще не меняет полосу

Вслед за Зеленоградом новую схему готовятся применить и в районе Чертаново Центральное на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка. Здесь с трудом разъезжаются два крупных транспортных потока - с востока приходит целая вереница машин от "Варшавки" и станции метро "Пражская", а с запада тянутся машины из крупного жилого квартала. По-настоящему непроходимым это дорожное сплетение делает трамвайная линия, проходящая прямо по центру круга. Турбокольцо должно появиться здесь уже в этом году. Но как в эту схему впишут трамвай - вопрос открытый.
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По данным источника "РГ", "турбокольцевую" схему в Москве могут применить еще на 7-8 круговых развязках. Среди наиболее вероятных кандидатов - пересечение Кавказского бульвара и Пролетарского проспекта, а также Братиславской и Новомарьинской улиц.

Кстати, сейчас разрабатывается новый ГОСТ именно для таких перекрестков. Но это вовсе не означает, что все круги будут организованы таким образом. Во-первых, не везде это нужно. Во-вторых, такая организация движения требует большой площади самого перекрестка, которую не везде можно отыскать. Так что новинка актуальна на загруженных дорогах.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Леонид Кулешов/Иван Пышечкин