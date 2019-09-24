На фестивале в Омске покажут спектакли лучших театров кукол мира

Фестиваль "В гостях у Арлекина" стартовал в Омске уже в пятый раз. Открыли его театрализованное представление, карнавальное шествие, праздничный фейерверк. Первый спектакль, который предстояло оценить международным экспертам, был премьерный "Ворон", поставленный на сцене омского "Арлекина" известным белорусским режиссером Олегом Жюгждой.

Жюри возглавил единогласно избранный участниками директор Пловдивского театра Виктор Бойчев (Болгария), который признался, что он наполовину русский. Впрочем, русским языком председатель владеет в совершенстве.

- У нынешнего фестиваля очень интересная афиша, - считает Бойчев. - В ней представлен целый спектр современных экспериментальных спектаклей. А ведь форум отличный повод и себя показать, и чему-то научиться. Это не только культурный праздник, но и международная школа творческих технологий. Думаю, нас ждет немало открытий и сюрпризов.

В этом году омский кукольный форум оценили на государственном уровне. Впервые фестиваль получил поддержку из федерального бюджета - 1,5 миллиона рублей. Еще пять миллионов рублей добавил регион.

- Инвестирование государства и власти в культуру, науку, образование - дорогого стоит. Такое происходит далеко не везде, а в России есть. В репертуаре русских театров немало взрослых спектаклей. А это значит, что зрителей здесь вырастили. Лично мне на это потребовалось восемь лет. Поэтому я с пониманием и большим уважением отношусь к такой культурной политике, - говорит Виктор Бойчев.

Афиша фестиваля "В гостях у Арлекина" представлена постановками двенадцати зарубежных и шести российских театров.

Всех участников расселили в пяти минутах ходьбы от театра "Арлекин" в обновленной гостинице "Омск". Они могут посмотреть любой спектакль, посетить мастер-класс, круглый стол, театральное кафе. Каждого иностранца "снабдили" профессиональным переводчиком, так что и в общении проблем быть не должно.

Китайский режиссер Хе Сяосюнг приезжает в Омск уже пятый раз.

- Мне интересно понять, как развиваются театры России, Европы, Азии, Америки. Омск дает такую возможность, - сообщила "РГ" Хе Сяосюнг. - В этот раз мы покажем очень популярную в Китае историю про мальчика, который спас свою маму. Думаю, наш сюжет найдет отклик и в сердцах сибиряков.

Фестивальные показы продлятся почти неделю. Все билеты проданы. Церемония награждения состоится в понедельник, 30 сентября.