На фестивале в Омске покажут спектакли лучших театров кукол мира

Жюри возглавил единогласно избранный участниками директор Пловдивского театра Виктор Бойчев (Болгария), который признался, что он наполовину русский. Впрочем, русским языком председатель владеет в совершенстве.
- У нынешнего фестиваля очень интересная афиша, - считает Бойчев. - В ней представлен целый спектр современных экспериментальных спектаклей. А ведь форум отличный повод и себя показать, и чему-то научиться. Это не только культурный праздник, но и международная школа творческих технологий. Думаю, нас ждет немало открытий и сюрпризов.
В этом году омский кукольный форум оценили на государственном уровне. Впервые фестиваль получил поддержку из федерального бюджета - 1,5 миллиона рублей. Еще пять миллионов рублей добавил регион.
- Инвестирование государства и власти в культуру, науку, образование - дорогого стоит. Такое происходит далеко не везде, а в России есть. В репертуаре русских театров немало взрослых спектаклей. А это значит, что зрителей здесь вырастили. Лично мне на это потребовалось восемь лет. Поэтому я с пониманием и большим уважением отношусь к такой культурной политике, - говорит Виктор Бойчев.
Афиша фестиваля "В гостях у Арлекина" представлена постановками двенадцати зарубежных и шести российских театров.
Всех участников расселили в пяти минутах ходьбы от театра "Арлекин" в обновленной гостинице "Омск". Они могут посмотреть любой спектакль, посетить мастер-класс, круглый стол, театральное кафе. Каждого иностранца "снабдили" профессиональным переводчиком, так что и в общении проблем быть не должно.
Китайский режиссер Хе Сяосюнг приезжает в Омск уже пятый раз.
- Мне интересно понять, как развиваются театры России, Европы, Азии, Америки. Омск дает такую возможность, - сообщила "РГ" Хе Сяосюнг. - В этот раз мы покажем очень популярную в Китае историю про мальчика, который спас свою маму. Думаю, наш сюжет найдет отклик и в сердцах сибиряков.
Фестивальные показы продлятся почти неделю. Все билеты проданы. Церемония награждения состоится в понедельник, 30 сентября.