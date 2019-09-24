На кинофестивале в Иркутске вручили призы имени Гайдая и Ромма

В Иркутске подведены итоги XVIII Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" имени В.Г. Распутина. Определены победители в нескольких номинациях.

Режиссер Марина Мария Мельник (Москва) побила все рекорды: пять раз выходила на сцену получать приз! А ведь документальная картина "Отец Байкал" (студия "Остров") - ее дебют, только в 2018 году она окончила ВГИК. Сначала вручили четыре спецприза: от Иркутского областного краеведческого музея, Восточно-Сибирской железной дороги, СМИ-жюри, приз зрительских симпатий, наконец, от главного жюри - приз имени Михаила Ромма. Почему "имени Ромма"? Иркутяне гордятся своим знаменитым земляком: режиссер родился в Иркутске.

Приз "Лучший игровой фильм имени Леонида Гайдая" уезжает в Якутск, за режиссерский дебют в полнометражном кино Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" (производство "Сахафильм"). Вручается эта награда не за лучший комедийный фильм и не за вклад в комедию (как в Благовещенске). Выдающийся режиссер жил (с 8-летнего возраста), учился и работал в Иркутске, именно здесь увлекся театром, снял первые кадры.

Лучшим анимационным фильмом (номинация появилась в этом году) назван "Корабли прошлых лет" режиссера Георгия Богуславского.

Лучшим оператором признали Вячеслава Макарьева - за съемки документальной ленты "Карта моря". Награда учреждена в этом году.

Иранский режиссер Мортеза Аташ Замзам получил приз "Байкал" за остроту поставленной проблемы (игровой фильм "Симин"). Высохла река, пересохли колодцы и акведуки, земля перестала давать урожай, люди уезжают в город в поисках лучшей жизни, в деревне остаются разве что старики...

Гран-при имени В.Г. Распутина (сумма - 200 тысяч рублей) достался авторам документальной картины "Страна меда". Режиссеры из Македонии Любомир Стефанов и Тамара Котевска представляли ее в Иркутске, рассказывали зрителям, как снимали три года, герои - пчеловоды - чувствовали себя перед группой, камерой совершенно свободно, за это время киношники стали частью их семей, общение не прекратилось и сегодня. А 400 съемочных часов уместили в 87 минут.

Специальный приз жюри "За поэтическое решение проблемы" приняла продюсер игрового фильма "Когда вода безопаснее земли" (Филиппины, режиссер Иар Арондаинг).

В секции "Полнокупольное кино" (демонстрируется в Планетарии) было 4 фильма в конкурсе и 2 - вне конкурса (работы членов жюри из Испании, Беларуси). Председатель жюри Хавьер Боллайн (Испания), режиссер, продюсер, показал свой фильм "За пределами Солнечной системы" и дал мастер-класс. А оглашая итоги конкурса, признался:

- Я впечатлен фильмами программы, фестиваль был даже более замечательным, чем я ожидал. Мы с коллегами горячо обсуждали работы, непросто было принять решение...

Победило полнокупольное "Полярное сияние" режиссера Томми Кэрона (Канада). Это 20-минутное путешествие сквозь пространство и время, для того, чтобы понять природу явления, восхититься природными ландшафтами Исландии.

После церемонии награждения победителей, закрывая фестиваль, показали фильм "Страна меда", взявший главный приз.

Тем временем

Свои призы на церемонии закрытия фестиваля также вручили:

Иркутское областное отделение Союза кинематографистов России - "Сезон созревания пантов", Россия, режиссер Галина Леонтьева.

Иркутское областное отделение Русского географического общества - документальные фильмы, не участвовавшие в конкурсе: "Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева", Россия, режиссер Иван Головнев, и "Где-то. Один в Африке", Канада, режиссер Ансельм Натанаэль Панке.

Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук - "Королева без королевства", Норвегия, режиссер Асгейр Хельгестат.

Приз молодежного жюри - документальный фильм "Несейка. Младшая дочь", Россия, режиссер Владимир Марин.

Фестиваль "Человек и природа" в цифрах

За пять дней фестиваль посетили более 4500 человек, состоялось 110 мероприятий разного формата на 7 площадках.

В конкурсной и внеконкурсной программах были показаны 34 работы из 15 стран: России, Северной Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Канады, Испании, Беларуси, Польши, Японии, Норвегии.

Жюри под председательством режиссера, креативного продюсера компании Disney в России Владимира Грамматикова посмотрело 17 конкурсных работ.