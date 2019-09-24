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24.09.2019 08:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нужны ли оценки по творческим предметам в школе

Текст: Мария Агранович
В начале учебного года на Общероссийском родительском собрании в Санкт-Петербурге министр просвещения Ольга Васильева высказалась за то, чтобы по таким школьным предметам, как ИЗО, музыка и физкультура отказаться от балльной системы с "пятерками" и "двойками", оставив лишь два критерия оценки: зачет - незачет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вопрос для многих, действительно, очень болезненный. Ведь у детей разные творческие способности, и в некоторых случаях важен не столько результат, сколько приложенные усилия и старания.

Фото: AP Photo
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По мнению директора Губернаторского Светленского лицея, что в Томской области, народного учителя и художника Александра Сайбединова, это заявление министра не должно остаться незамеченным. Оно может стать началом нового этапа в оценке качества знаний.

О преподавании предметов творческого цикла Александр Геннадьевич знает не понаслышке. Светленский лицей работает по авторской методике Сайбединова - "Эмоциональное образование". Суть в том, что в школьной программе лицея долю творческих занятий увеличили до 20 процентов. В обычной школе на это, как правило, выделено не более 5 процентов. При этом сохранены все нормы образовательных стандартов. Дополнительные часы на ИЗО и музыку "берут" из так называемого "школьного компонента" - времени, которое обычно отдают под углубленное изучение общеобразовательных предметов.

- Если взять в среднем по стране количество полученных пятерок за год по тому же рисованию, то мы неожиданно для себя узнаем, что наша система образования - это одна большая художественная школа, - говорит Александр Сайбединов. - Но это не так, поэтому условные отметки за несуществующие зачастую результаты вызывают и весьма условное к ним отношение. То, что балльная система оценки знаний по ряду учебных предметов этих знаний не отражает - не новость. Системе образования очень важно понять - не там ищем! Результатом обучения является не продукт, а процесс - индивидуальная динамика развития личности, не придавленной сверху единой меркой в виде цифры "5".

В Светленском лицее все предметы художественно-эстетического цикла "перешли" на безотметочную систему еще в далеком 1995 году. А здесь, кроме рисования и музыки, преподают и историю искусств, и основы дизайна, и художественный труд. Но в рейтинге популярности и востребованности у учеников - а опросы здесь проходят регулярно - творческие дисциплины неизменно на первом месте.

Фото: Kinopoisk.ru
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- Ученик получает не формальную отметку за качество выполненной работы, а неформальную свободу творчества, над которой не нависает тень негативной оценки, заслоняющая собой все его индивидуальные достижения, - поясняет Сайбединов. - Только развитие способностей каждого ученика может стать верным вектором оценки успехов в образовании XXI века!

Пятибалльная и в целом - балльная - система оценки не только по физкультуре, рисованию, музыке, устарела и архаична, так как сдерживает развитие ребенка, считает директор лицея.

Но есть один большой риск. "Важно, чтобы все, кто участвует в системе школьного образования, правильно поняли этот посыл, а не увидели в нем сигнал к снижению значимости этих базовых для развития человека образовательных областей, которые и сегодня, увы, не находятся в списке важных уроков в школе", - отмечает Сайбединов.

Кстати, в лицее доказали: творческие занятия повышают результаты по обычным школьным предметам. Невероятно, но факт: увеличив время на творческие предметы, "светленцы" повысили успеваемость по математике! Если на "4" и "5" по математике в обычной школе учатся примерно 45 процентов школьников, то у Сайбединова - не меньше 60.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Реформа образования
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