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24.09.2019 20:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Колчак и Троцкий за круглым столом

Омск отметил юбилей Гражданской войны необычной выставкой
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
В Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля открылся необычный вернисаж "1919. Белый". В экспозиции представлены экспонаты из забытого, запрещенного, но уцелевшего наследия Гражданcкой войны. Малоизвестные произведения белого периода в таком объеме выставляются впервые.

В экспозицию вошли свыше 130 произведений, в том числе живопись, графика, плакаты, листовки из музеев и архивов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, газетные и книжные иллюстрации 1919 года. Часть материалов из-за ветхости представлена в репродукциях.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Выставка - это часть масштабного проекта, в рамках которого состоялся круглый стол "Два цвета - две правды?", собравший ученых, историков, архивистов, краеведов, представителей научных библиотек со всей страны.

- Мы можем по-разному относиться к белым и красным, но не имеем права не знать своей истории, - считает руководитель проекта, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор. - А это - огромный культурный слой, двигавшийся с Запада на Восток. Причем слой, до сих пор почти не исследованный. Поэтому когда я узнала, что омичи хотят выставить хранящиеся в спецхранах картины белых художников, чудом уцелевшие плакаты, показать жанры, отражающие рефлексию белого движения, то с удовольствием согласилась "придумать" вторую часть проекта - коллоквиум. На приглашение приехать в Омск откликнулись лучшие исследователи всей страны - от Невы до Енисея.

Благодаря проекту в Омске "встретились" Троцкий и Колчак. На круглый стол прибыли эксперты Свияжского музея истории Гражданской войны, в здании которого столетие назад размещался штаб РВС, возглавляемый Троцким, и где теперь есть его восковой двойник. Точно также в кабинете бывшей своей резиденции (а теперь Омском центре изучения истории Гражданской войны) у письменного стола стоит фигура Верховного правителя России. И теперь их исследователи встретились за "круглым столом".

По словам экспертов, ментальный разлом, порожденный Гражданской войной, не исчез и поныне

По словам экспертов, несмотря на то, что 1919 год был самым ярким по событийности в истории Гражданской войны, документальных фактов о белом движении сохранилось крайне мало.

- Связано это с тем, что победители сделали все, чтобы замолчать события этого периода, - считает куратор выставки, главный научный сотрудник музея имени Врубеля Ирина Девятьярова. - Окружение Колчака и лидеров антибольшевистского движения оказалось в черных списках. Заполняя анкету писали: 1917-м - работал на железной дороге или на почте, 1921-м - в порту или на складе мануфактуры. Таким образом выпадало несколько лет.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
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Тем не менее сохранившиеся старые газеты красноречиво говорят, что именно на волне Гражданской войны, притока беженцев из голодного центра России, жизнь в маленьком сибирском городе, провозглашенном третьей столицей, ожила. Музыканты, художники, поэты, спасаясь от красного террора, продолжали заниматься творчеством. В их числе любитель эпатажа, писатель-футурист Давид Бурлюк. Его подражатель чудак Антон Сорокин, который под кричащим названием "33 скандала Колчаку" опубликовал цикл документальных рассказов. Да еще и собрал и сохранил небольшую коллекцию белогвардейских плакатов, которым сейчас нет цены.

О жестокости Гражданской войны говорили многие доклады конференции. По словам экспертов, ментальный разлом, порожденный Гражданской войной, не исчез и поныне.

- Чтобы перевести политизированный и нервный диалог в мирное русло, как раз и нужны такие конференции и выставки, - считает Юлия Кантор. - Но без доступа к первоисточникам многие историки, увы, становятся агитаторами.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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