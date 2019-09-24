Омск отметил юбилей Гражданской войны необычной выставкой

В Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля открылся необычный вернисаж "1919. Белый". В экспозиции представлены экспонаты из забытого, запрещенного, но уцелевшего наследия Гражданcкой войны. Малоизвестные произведения белого периода в таком объеме выставляются впервые.

В экспозицию вошли свыше 130 произведений, в том числе живопись, графика, плакаты, листовки из музеев и архивов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, газетные и книжные иллюстрации 1919 года. Часть материалов из-за ветхости представлена в репродукциях.

Выставка - это часть масштабного проекта, в рамках которого состоялся круглый стол "Два цвета - две правды?", собравший ученых, историков, архивистов, краеведов, представителей научных библиотек со всей страны.

- Мы можем по-разному относиться к белым и красным, но не имеем права не знать своей истории, - считает руководитель проекта, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор. - А это - огромный культурный слой, двигавшийся с Запада на Восток. Причем слой, до сих пор почти не исследованный. Поэтому когда я узнала, что омичи хотят выставить хранящиеся в спецхранах картины белых художников, чудом уцелевшие плакаты, показать жанры, отражающие рефлексию белого движения, то с удовольствием согласилась "придумать" вторую часть проекта - коллоквиум. На приглашение приехать в Омск откликнулись лучшие исследователи всей страны - от Невы до Енисея.

Благодаря проекту в Омске "встретились" Троцкий и Колчак. На круглый стол прибыли эксперты Свияжского музея истории Гражданской войны, в здании которого столетие назад размещался штаб РВС, возглавляемый Троцким, и где теперь есть его восковой двойник. Точно также в кабинете бывшей своей резиденции (а теперь Омском центре изучения истории Гражданской войны) у письменного стола стоит фигура Верховного правителя России. И теперь их исследователи встретились за "круглым столом".

По словам экспертов, ментальный разлом, порожденный Гражданской войной, не исчез и поныне

По словам экспертов, несмотря на то, что 1919 год был самым ярким по событийности в истории Гражданской войны, документальных фактов о белом движении сохранилось крайне мало.

- Связано это с тем, что победители сделали все, чтобы замолчать события этого периода, - считает куратор выставки, главный научный сотрудник музея имени Врубеля Ирина Девятьярова. - Окружение Колчака и лидеров антибольшевистского движения оказалось в черных списках. Заполняя анкету писали: 1917-м - работал на железной дороге или на почте, 1921-м - в порту или на складе мануфактуры. Таким образом выпадало несколько лет.

Тем не менее сохранившиеся старые газеты красноречиво говорят, что именно на волне Гражданской войны, притока беженцев из голодного центра России, жизнь в маленьком сибирском городе, провозглашенном третьей столицей, ожила. Музыканты, художники, поэты, спасаясь от красного террора, продолжали заниматься творчеством. В их числе любитель эпатажа, писатель-футурист Давид Бурлюк. Его подражатель чудак Антон Сорокин, который под кричащим названием "33 скандала Колчаку" опубликовал цикл документальных рассказов. Да еще и собрал и сохранил небольшую коллекцию белогвардейских плакатов, которым сейчас нет цены.

О жестокости Гражданской войны говорили многие доклады конференции. По словам экспертов, ментальный разлом, порожденный Гражданской войной, не исчез и поныне.

- Чтобы перевести политизированный и нервный диалог в мирное русло, как раз и нужны такие конференции и выставки, - считает Юлия Кантор. - Но без доступа к первоисточникам многие историки, увы, становятся агитаторами.