Жители Омска ищут способы сохранить вывески - обломки советской эпохи. В последние годы в связи с ремонтом крыш и фасадов милые "Бакалеи" и "Булочные" стали пропадать одна за другой. А теперь появилась новая угроза для городских артефактов: власти решили, что все аншлаги магазинов, кафе, парикмахерских должны быть приведены к единому стилю. Все, что не вписывается в стандарты, подлежит сносу.

Сейчас горожане ищут способы спасти надпись "Радость", шестьдесят лет украшающую один из домов на проспекте Маркса. Ее намерены демонтировать: у вывески, которая стала одним из символов Омска, нет ни владельца (магазин с этим названием давно исчез), ни разрешительной документации, и современным стандартам она, конечно же, не отвечает. Горожане не согласны.

- Вывеска "Радость" - это пример хорошего дизайна 60-х годов прошлого века. Прекрасный самобытный шрифт. Конечно, ее надо сохранить. Да и название какое - много ли в нашем городе радости? - считает доцент Омского института дизайна и технологий ОмГТУ Юлия Герасимова. - К тому, что еще сохранилось, необходимо относиться с особым вниманием. Будет безумно жаль потерять пусть обшарпанную, но изумительную вывеску "Ткани на Кузнечном" и другие сохранившиеся конструкции. Ведь, по сути, это наша культура.

Надпись"Радость" шестьдесят лет украшает один из домов на проспекте Маркс и является символом Омска

Руководитель Омского клуба пушкинистов Надежда Толмачева дополняет:

- Раньше в каждом районе были магазинчики с ласкающими сердце названиями "Солнышко", "Светлячок", "Голубой огонек", "Уют". На каждой улице можно было увидеть "Бакалею", "Гастроном", "Булочную". Сейчас от них практически ничего не осталось. Молодежь даже слов таких уже не знает. А жаль, - говорит она. - Я - за то, чтобы не только сохранять, но и хотя бы частично возродить то, что уже утрачено. В Москве, например, на Малой Бронной восстановили две старинные вывески "Аптека" и "Зубной врач". Екатеринбург украшает старинный дом с надписью-ровесницей "Почта". Какие буквы - загляденье! Почему бы и нам не последовать этому примеру, пока не поздно?

Омичи, развернув бурное обсуждение в соцсетях, надеются, что власть их услышит, внесет в градостроительную политику коррективы и, принимая судьбоносные решения относительно облика города, будет советоваться с учеными и общественностью. Кроме надежд, есть и план конкретных действий: возможно, в ближайшее время "Радость" появится на футболках. Их будут продавать, а выручка пойдет на юридическое оформление и ремонт вывески. Если все сложится, как задумали активисты, хозяевами "Радости" станут жильцы дома, на котором она установлена.

Между тем специалисты обследовали главные городские улицы на предмет законности установленных знаково-информационных систем (ЗИС). И выяснили, что 80 процентов вывесок размещено без разрешения. Если к 1 ноября предприниматели не приведут их к единому стилю и не оформят права, конструкции снесут. Новые эскизы владельцы заведений обязаны согласовать с управлением делами мэрии.