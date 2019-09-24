СК завел дело об убийстве из-за пропажи семьи в красноярской тайге

Красноярские следователи возбудили уголовное дело в связи с пропажей семьи из четырех человек, ушедшей в лес за шишками. Как сообщили в СК по региону, производство начато по ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Убийство".

ЧП произошло в Тюхтетском районе Красноярского края. Супруги вместе с двумя детьми отправились за кедровыми орехами в тайгу. В назначенное время они не вернулись. После этого в полицию с просьбой о помощи обратилась мать пропавшей женщины.

По информации СК по краю, в рамках расследования уголовного дела ведется опрос лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения.

Сейчас поисками пропавших занимается две группы общей численностью 125 сотрудников полиции с ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры. Но никаких следов потерявшейся семьи пока не обнаружено. Как сообщает РИА Новости, на данный момент удалось найти машину пропавших. Она обнаружена на обочине дороги в 25 километрах от села Тюхтета. Район поисков считается труднопроходимым. С воздуха мониторинг осуществляют вертолет и квадрокоптер.