Власти Ставрополя все же решили искоренить в городе прославившиеся на весь Северный Кавказ "киоски на колесах" - нелегальные маршрутки, которые перевозят пассажиров в обмен на покупку открыток и календарей.

Необычный общественный транспорт, который уже несколько месяцев курсирует по улицам Ставрополя, не перестает привлекать внимание. Мы рассказывали о нем, когда маршрутки только появились на дорогах краевого центра ("Полиграфический" рейс", "РГ" N 71 от 2.04.2019). Напомним, скрываются они под видом передвижных киосков. Формально проезд в таком транспорте бесплатный, граждане рассчитываются с водителем при покупке календарей и открыток, которые должны взять на выходе.

В администрации Ставрополя полгода назад не стали комментировать эту ситуацию. А на днях стало известно, что мэрия все-таки решила обратиться в суд. Вот только три арбитражные инстанции, куда городские власти направили иски, разделились во мнении. Так что основные судебные тяжбы еще впереди. Маршрутчики-киоскеры тем временем продолжают ездить по улицам краевой столицы и все также являются раздражителями для официальных перевозчиков.

Именно водители одного из самых популярных городских маршрутов - N 48 - первые обратили внимание общественности на четырехколесных "оборотней". В один из дней они даже устроили забастовку и отказались выходить на линию, заявив, что "нелегалы" перехватывают у них клиентов. Дублируя путь следования 48-го маршрута, "киоскеры" берут меньше за проезд, и, естественно, есть те, кто ждет на остановках именно их.

Однако заместитель генерального директора компании, которой принадлежат скандальные микроавтобусы, Наталья Григорян категорически отрицает, что указанные на ее бортах номера маршрутов (41-й и 88-й) состоят в реестре регулярных перевозчиков Ставрополя. Она утверждает, что это именно магазины на колесах.

- В каждой машине есть информационная табличка, на ней написано, что правом проезда в наших транспортных средствах, в соответствии с договором фрахтования, пользуются только покупатели полиграфической продукции. Если вы не являетесь таковыми, пожалуйста, пользуйтесь альтернативными и регулярными маршрутами.

Формально проезд в таком транспорте бесплатный, граждане рассчитываются с водителем при покупке календарей и открыток

Она также добавила, что ее компания занимается заказными перевозками. А сейчас заказчик - фирма, которая как раз и производит печатную продукцию, которую, собственно, и продают водители.

- Направление движения у нас определяет фрахтователь. Мы не мешаем 48-му маршруту, - добавила Григорян.

Автору не раз приходилось ездить в таком транспорте. И таблички, о которых она говорит, либо вовсе отсутствуют, либо информация на них написана мелким шрифтом, и среди прочих объявлений они теряются, и, естественно, почти никто их не читает. Водители о том, что пассажиры покупают у них какие-то открытки и календари, не говорят. На выходе оплатил проезд, получил сдачу и будь здоров!

Очевидно, что речь идет о лазейках в законодательстве, которыми воспользовались предприниматели. Так рассудили и в администрации города и обратились в Арбитражный суд Ставропольского края. Но там иск мэрии отклонили, не найдя нарушений в том, что автобусы N 41 и N 88 работают в обход муниципального договора. С этим согласились и в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Но власти города пошли дальше и обжаловали эти решения в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Дело возвращено в суд первой инстанции для пересмотра. Окружной арбитраж настоял на том, чтобы суд еще раз проверил степень совпадения маршрутов и рассмотрел жалобы водителей муниципального транспорта.

Жители же города в целом довольны тем, что часть маршруток в городе дешевле. Вот что они говорят о киосках на колесах.

- Маршрутка удобная, часто ходит. Я постоянно езжу на ней, но то, что плачу за открытки, а не за проезд, узнала лишь после истории с забастовкой официальных водителей, - рассказывает Татьяна Москалева.

- Какая разница для нас, пассажиров, кто нас возит. Важно, чтобы было безопасно, комфортно и желательно, чтобы водитель был вежливым. А если есть возможность сэкономить пару рублей, то выбор очевиден, - говорит Григорий Кудла.

- Может, это и не совсем легально, но точно создает конкуренцию в данной сфере, - отмечает Сергей Пташников. - Транспортная политика города далека от идеала, надеюсь, хоть эта ситуация подстегнет чиновников к решению проблем. Я же теперь всегда буду брать календарь на память. Как-никак плачу за него.

Мнение

Евгений Костючек, государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю:

- Ситуация с нелегальными перевозчиками не находится в компетенции Госавтоинспекции, мы следим за соблюдением ПДД. Но в таких случаях проводим совместные мероприятия с надзорными структурами. Кстати, говорить, что они абсолютно нелегальны, неверно. Ведь это юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые состоят на учете в налоговой инспекции, оформляют путевые листы, проходят предрейсовый контроль. Под закон такие предприниматели подстраиваются достаточно ловко. В законодательстве говорится, что заказные перевозки можно осуществлять для неопределенного круга лиц, чем и пользуются предприниматели в Ставрополе. Хотя, конечно, фактически едут, дублируя регулярные маршруты.