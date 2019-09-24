Президент РФС уверен, что финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил исполком УЕФА за предоставленное Санкт-Петербургу право принять финал Лиги чемпионов в 2021 году.

Во вторник в Любляне исполком УЕФА принял решение о проведении финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Президент РФС Александр Дюков уверен, что этот финал станет лучшим в истории.

"Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира - финала Лиги Чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор", - заявил Дюков.

По словам главы РФС, стадион в Санкт-Петербурге имеет богатый опыт проведения крупнейших международных турниров. Александр Дюков рассказал, что в последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира и наша страна готова использовать инфраструктуру чемпионата мира для дальнейшего развития футбола.

"Санкт-Петербург - гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят туристов. Уверен, что финал Лиги Чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города", - уверен глава РФС.