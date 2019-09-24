Перспективы внедрения в РФ 5G обсудят на форуме Роскомнадзора

В Сочи стартовал форум по вопросам регулирования инфокоммуникационной отрасли "Спектр 2019".

Открывая мероприятие, которое проводится по инициативе и под эгидой Роскомнадзора, руководитель ведомства Александр Жаров отметил, что сегодня технологические, коммерческие и организационные процессы, которые происходят в сфере развития телекоммуникаций, информационных технологий и медиа тесно взаимосвязаны.

Поэтому если в последние годы форум "Спектр" был отраслевым узкоспециализированным мероприятием в сфере связи, то с прошлого года тематика расширена до обсуждения всего спектра возможностей, компаний и векторов развития инфокоммуникационной отрасли.

В связи с этим программа форума, который проходит уже в 19-й раз, включает в себя панельные дискуссии, посвященные актуальным вызовам в медиа-отрасли, развитию доменного пространства сети Интернет, персональных данных. Как сказал глава Роскомнадзора, в зале собрались те, "кто уже сегодня занимается решением практических задач по строительству цифровой экономики.

В повестке дня двухдневного форума обсуждение перспектив внедрения в России стандарта 5G, возможных способов использования новой инфраструктуры, задач, связанных с построением эффективной системы управления национальным инфокоммуникационным комплексом и обеспечением его устойчивости к внешним воздействиям. Также в числе тем форума - развитие национального доменного пространства, реализация ФЦП "Цифровое телевидение", развитие отечественных аудиовизуальных сервисов в новую эпоху.