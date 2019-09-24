Новости

На фестивале в Омске покажут спектакли лучших театров кукол мира 18:35
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 18:32
Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева 18:04
"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта 18:00
Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова 17:56
Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад 17:40
Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко 17:38
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя 17:37
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив 17:32
Средняя продолжительность жизни в столице за 9 лет возросла на 4 года 17:23
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в члены академии 17:19
Зураб Церетели лично представит свои работы на выставке в Женеве 17:14
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров 17:12
Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам 17:09
Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией 16:59
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 16:56
В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей 16:56
Валентину Матвиенко выдвинут на пост спикера СФ на новый срок 16:53
Песков назвал гарантию отсутствия крупных войн 16:52
Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата 16:47
В Крыму экс-глава аптечной сети получила семь лет условно 16:33
Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 16:30
Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки 16:29
Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить 16:20
Румас подверг критике использование транзитного потенциала 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 17:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Виртуальная отметка

В аэропорту Сочи будет такс-фри в электронном виде
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Юг России № 215(7973)
Сочинские таможенники готовы к тестированию электронной системы такс-фри, которая позволит ускорить процесс оформления чеков и сделает механизм возврата НДС более удобным для иностранцев. Вводить ее будут поэтапно. Апробация проекта начнется 1?октября в аэропортах московского авиаузла. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

- Аэропорт Сочи одним из первых на юге России начал работать в системе такс-фри и готов активно подключиться к ее внедрению в электронном виде, - отметил и. о. первого заместителя начальника Сочинской таможни Андрей Онипко. - На таможенном посту установлено необходимое программное средство, выделено рабочее место, оборудованное компьютерной техникой. Должностные лица прошли обучение и готовы к тестированию электронной системы.

Фото: iStock
Названы отличия российских туристов от путешественников из других стран

После того как она заработает, информация о приобретенном товаре и выданном чеке автоматически будет направляться в единую электронную систему таможенных органов. Турист при прохождении таможенного контроля будет предъявлять товар и чек такс-фри таможеннику. По номеру чек тут же будет найден в электронной базе, и в электронном виде будут проставлены отметки, подтверждающие факт вывоза товаров из ЕАЭС. Дальше информацию также через сеть передадут оператору такс-фри и в ФНС России.

С начала текущего года сочинские таможенники проставили отметки на 71 чеке такс-фри примерно на 11 миллионов рублей. Всего с начала работы системы такс-фри, с апреля прошлого года, отметки проставлены на 152 документах, подтверждающих факт вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Общая стоимость вывезенных товаров - более 31 миллиона рублей.

Среди товаров, пользующихся спросом у иностранцев, в основном одежда, обувь, сумки, наручные часы и ювелирные украшения. На прошлой неделе была проставлена отметка на чеке такс-фри на сумму 662,4 тысячи рублей. Системой такс-фри воспользовался гражданин Турции, который приобрел наручные часы. В преддверии очередного гран-при России "Формулы-1", который пройдет в Сочи в конце сентября, таможенники готовы к росту количества чеков такс-фри.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву