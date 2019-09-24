Сочинские таможенники готовы к тестированию электронной системы такс-фри, которая позволит ускорить процесс оформления чеков и сделает механизм возврата НДС более удобным для иностранцев. Вводить ее будут поэтапно. Апробация проекта начнется 1?октября в аэропортах московского авиаузла. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

- Аэропорт Сочи одним из первых на юге России начал работать в системе такс-фри и готов активно подключиться к ее внедрению в электронном виде, - отметил и. о. первого заместителя начальника Сочинской таможни Андрей Онипко. - На таможенном посту установлено необходимое программное средство, выделено рабочее место, оборудованное компьютерной техникой. Должностные лица прошли обучение и готовы к тестированию электронной системы.

После того как она заработает, информация о приобретенном товаре и выданном чеке автоматически будет направляться в единую электронную систему таможенных органов. Турист при прохождении таможенного контроля будет предъявлять товар и чек такс-фри таможеннику. По номеру чек тут же будет найден в электронной базе, и в электронном виде будут проставлены отметки, подтверждающие факт вывоза товаров из ЕАЭС. Дальше информацию также через сеть передадут оператору такс-фри и в ФНС России.

С начала текущего года сочинские таможенники проставили отметки на 71 чеке такс-фри примерно на 11 миллионов рублей. Всего с начала работы системы такс-фри, с апреля прошлого года, отметки проставлены на 152 документах, подтверждающих факт вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Общая стоимость вывезенных товаров - более 31 миллиона рублей.

Среди товаров, пользующихся спросом у иностранцев, в основном одежда, обувь, сумки, наручные часы и ювелирные украшения. На прошлой неделе была проставлена отметка на чеке такс-фри на сумму 662,4 тысячи рублей. Системой такс-фри воспользовался гражданин Турции, который приобрел наручные часы. В преддверии очередного гран-при России "Формулы-1", который пройдет в Сочи в конце сентября, таможенники готовы к росту количества чеков такс-фри.