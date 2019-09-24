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24.09.2019 09:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму построят центр винного туризма за четыре миллиарда рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главгосэкспертизы Фото: Пресс-служба Главгосэкспертизы
Фото: Пресс-служба Главгосэкспертизы

На южном берегу Крыма в селе Оползневое к 2022 году будет построен центр винного туризма. Объем инвестиций в этот масштабный проект составит четыре миллиарда рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Корпорации развития Крыма".

Инвестсоглашение  о строительстве винной деревни подписано между инвестором и республикой еще в июне 2015 года. А в 2018 году проект досугово-развлекательного комплекса "Винный парк" одобрила Главгосэкспертиза.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Центр винного туризма создается на земельном участке площадью 18 гектаров, - пояснили в корпорации развития Крыма. - Изначально заявлялся объем инвестиций более трех миллионов рублей, но уже к июлю 2019 года объем вложенных средств превысил четыре миллиарда.

Для будущего центра уже высажены виноградники, где за год планируют собирать почти 50 тонн винограда красных сортов. Сейчас идет строительство объектов комплекса: уже залит фундамент, выполнено 70 процентов монолитных работ.

- Проект реализуется в соответствии с календарным планом, без отставаний, - пояснили инвесторы. - Прогнозируемая дата запуска 2022 год.

Проект предусматривает строительство здания комплекса площадью 16160 квадратных метров с одним надземным и четырьмя подземными этажами. Здесь расположатся винодельня, сыроварня, винные погреба, дегустационные залы, музей виноделия, ресторан, клуб, магазин, конференц-зал и другие помещения. Надземную часть здания возведут в виде кольца с эксплуатируемой кровлей, внешний диаметр которого составит 109 метра, а внутренний - 80. В его внутреннем дворе-площади обустроят небольшое искусственное озеро и установят смотровую башню высотой 50 метров. Целью создания "Винного парка" инвесторы называют популяризацию культуры потребления вина.

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