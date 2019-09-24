В Крыму сельских почтальонов пересадят на велосипеды

"Почта Крыма" закупила 300 велосипедов для почтальонов, которые обслуживают села в степных районах республики. Об этом "РГ" сообщила главный специалист предприятия по корпоративным коммуникациям Елена Лаптева.

По ее словам, к настоящему времени велосипеды саранского производства доставили в Крым и передали почтальонам. Лаптева подчеркнула, что велосипеды получили почтовые отделения, у которых протяженность доставочных участков превышает 10 километров .

- Чтобы почтальонам было легче доставлять корреспонденцию и сопутствующие товары, "Почта Крыма" закупила для них велосипеды отечественного производства. Все они односкоростные, оборудованы багажником и велокорзиной, - пояснила она.

Как сообщала "РГ", в 2010 году внедорожные велосипеды для почтальонов закупило руководство Управления федеральной почтовой службы в Республике Хакасия.