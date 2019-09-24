Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив

Одновременно с открытием регулярного железнодорожного сообщения по Крымскому мосту виноделы России выпустят в продажу лимитированную серию эксклюзивных напитков, приготовленную специально к этому событию. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В проекте участвуют три кубанских и два крымских винодельческих предприятия. Каждый из этих заводов на материковой части России выпустит по 19 тысяч бутылок коллекционного вина, а крымчане суммарно сделают 19 тысяч бутылок. Вся памятная серия будет привязан к цифрам 2015 и 19. Первая означает год начала строительства транспортного перехода через Керченский пролив, а вторая - его протяженность.

В выпуске лимитированной серии участвуют лучшие винодельческие предприятия. В Крыму это производитель шампанского "Новый свет" и не нуждающаяся в рекомендациях "Массандра". Последняя выпустит в коллекционной упаковке два своих самых знаменитых вина: "Мускат белый красного камня" и "Херес". Достаточно сказать, что урожай винограда, соответствующий критериям этих напитков, бывает один раз в пять лет и растет на единственной плантации у поселка Красный камень вблизи Ялты.

Виноделы "Фанагории" также подготовили купаж из сортов "саперави" и "каберне-совиньон" в течение года выдерживавшихся раздельно в 177 бочках из кавказского и французского дуба. Все напитки уже разлиты в бутылки и ждут отгрузки в торговые сети. До начала продаж остается меньше трех месяцев.

Напомним, сегодня по Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями стройки века и российских СМИ. Прессе впервые показали готовящуюся к вводу в эксплуатацию железнодорожную часть сооружения из окна поезда.