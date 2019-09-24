РКН в октябре завершит тестирование оборудования для устойчивого Рунета

Пилотный проект по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивой работе российского сегмента интернета будет проводиться на базе одного региона и завершится в середине октября. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" в Сочи глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Сейчас осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель вместе с операторами связи будем его тестировать", - сказал Жаров (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что сначала планируется провести техническую проверку, убедиться, что все сервисы работают успешно. Потом оборудование испытают "в боевом" режиме.

Комментируя подготовку к вступлению в силу закона об устойчивой работе Рунета, Жаров также сообщил, что все запланированные этапы выполнены и работа идет по графику. "Конфигурация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования создана, техническая документация есть, руководитель центра - в настоящее время проходит процедура оформления", - уточнил глава Роскомнадзора.

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета был подписан 1 мая 2019 года. Документ подразумевает создание независимой инфраструктуры для бесперебойной работы Рунета.

При появлении угрозы Роскомнадзор сможет брать на себя централизованное управление российским сегментом интернета. Для этого предусмотрено создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Основные нормы закона вступят в силу в ноябре 2019 года, еще часть - в январе 2021-го.

Закон разработали в ответ на появившуюся в США Стратегию национальной кибербезопасности. Анонсируя документ, помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон упоминал, что к соперникам по киберпространству, в числе которых оказалась и Россия, "США намерены использовать не только оборонную стратегию, но и наступательные операции". В России сочли, что в этих условиях требуются защитные меры.

При этом спикеры ключевых российских ведомств заявляли, что потенциальной угрозы для Рунета нет. Закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к различным вариантам развития событий.