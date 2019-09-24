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24.09.2019 10:54
Рубрика: Товары и цены

Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей

Текст: Роман Маркелов
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.

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По их данным, банк ведет переговоры с другими крупнейшими участниками рынка, предлагая им присоединиться к новому проекту. Новый сервис может быть похож на другой проект банка по продаже квартир.

О переговорах по созданию автомобильного маркетплейса знают также источники на авторынке. По их данным, авторынок выбран банком в силу своей величины и выгодности продаж подержанных автомобилей.