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24.09.2019 19:36
Рубрика: В мире

Трамп потребовал от Ирана сменить политику для отмены санкций

Текст: Игорь Дунаевский

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточать санкции против Ирана до тех пор, пока эта страна не изменит свой политический курс. Выступая на общеполитической дискуссии 74-ой сессии Генассамблеи ООН, стартовавшей в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, глава Белого дома исключил возможность отмены рестрикций против Тегерана без корректировок его действий в регионе и внутри страны.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США

Трамп повторил традиционный для Вашингтона набор нападок на Исламскую Республику, в том числе обвинив ее в стремлении создать ракеты и заполучить ядерное оружие, чего США твердо намерены не допустить.

Напомним, недавно США в очередной раз закрутили санкционные гайки против Тегерана, обвинив его в атаке на нефтегазовую инфраструктуру Саудовской Аравии. Власти Ирана назвали эти нападки безосновательными.

В мире США В мире Ближний Восток Иран
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