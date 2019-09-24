Трамп потребовал от Ирана сменить политику для отмены санкций

Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточать санкции против Ирана до тех пор, пока эта страна не изменит свой политический курс. Выступая на общеполитической дискуссии 74-ой сессии Генассамблеи ООН, стартовавшей в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, глава Белого дома исключил возможность отмены рестрикций против Тегерана без корректировок его действий в регионе и внутри страны.

Трамп повторил традиционный для Вашингтона набор нападок на Исламскую Республику, в том числе обвинив ее в стремлении создать ракеты и заполучить ядерное оружие, чего США твердо намерены не допустить.

Напомним, недавно США в очередной раз закрутили санкционные гайки против Тегерана, обвинив его в атаке на нефтегазовую инфраструктуру Саудовской Аравии. Власти Ирана назвали эти нападки безосновательными.