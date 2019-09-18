Трамп ужесточит санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 48 часов он планирует ввести дополнительные санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg.

Соответствующее поручение уже дано министру финансов США Стивену Мнучину.

При этом Трамп подчеркнул, что "о войне с Ираном речи не идет, но для оказания давления на него есть много других вариантов".

Заявление президента США появилось на фоне скандала после атаки по нефтяным мощностям саудовской национальной нефтяной компании Aramco. Удар привел к сокращению вдвое нефтедобычи Саудовской Аравией, потребовалось несколько дней, чтобы восстановить ее в полном объеме. 17 сентября в Эр-Рияд вылетел глава Госдепартамента США Майкл Помпео, чтобы провести консультации с саудовской стороной.

Хотя изначально ответственность за удар взяла на себя йеменская организация "Ансар Алла" (хуситы), воюющая с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, позднее Эр-Рияд заявил, что удар мог быть нанесен при поддержке Ирана.

Между тем Тегеран отрицает свою причастность к атаке, называя обвинения в свой адрес "большой ложью".