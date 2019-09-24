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24.09.2019 06:19
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, сколько нужно есть орехов для профилактики ожирения

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ежедневное употребление хотя бы 14 граммов орехов снижает риск развития ожирения на 23 процента. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, чье исследование охватило почти 290 тысяч человек, состояние здоровья которых оценивалось на протяжении более чем двадцати лет.

Фото: iStock
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Авторы научной работы (соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Medical Xpress) проанализировали информацию о весе, рационе питания и физической активности медицинских работников в США, ставших участниками национальных программ по мониторингу за состоянием здоровья представителей отрасли в период между 1986 и 2011 годами. Их регулярно просили указать свой вес и как часто в течение предыдущего года они ели порцию орехов (28 граммов или одна унция), включая арахис и арахисовое масло. Физическая активность - ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, занятия теннисом и даже садоводство - оценивалась каждые два года с помощью вопросника.

Среднегодовое увеличение веса участников наблюдения составило 0,32 килограмма. Вместе с тем наблюдался и постепенный рост потребления орехов. Как оказалось, их регулярное включение в рацион было связано с меньшим набором веса в долгосрочной перспективе и снижением риска ожирения в целом. Всего полпорции орехов в день статистически снижали риск прибавки пяти или более килограммов в течение четырех лет на 23 процента. При этом для арахисового масла подобных ассоциаций установлено не было.

Фото: iStock
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Полученные данные подтвердились после учета изменений в рационе питания и образа жизни, таких как физические упражнения и употребление алкоголя.

Ученые объясняют эффективность орехов тем, что они содержат много клетчатки, на переваривание которой уходит много времени, благодаря чему человек дольше чувствует себя сытым. Ореховое волокно также хорошо связывается с жирами в кишечнике, а это означает, что из организма выводится больше калорий. И есть некоторые свидетельства того, что высокое содержание ненасыщенных жиров в орехах увеличивает расход энергии в покое, что также может помочь предотвратить увеличение веса.

В связи с этим основная рекомендация заключается в том, чтобы заменить печенье, чипсы и другие варианты перекуса на орехи, что может быть довольно простым способом профилактики ожирения.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание
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