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24.09.2019 17:23
Рубрика: Власть

Без руля виноватые

Депутат предложил лишать прав самокатчиков
Текст: Владимир Баршев
С необычным и спорным предложением выступил известный своими неоднозначными инициативами депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил лишать прав велосипедистов, а также самокатчиков и прочих пользователей электрических средств передвижения за нарушения Правил дорожного движения. Если у них, конечно, есть эти самые права.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О такой инициативе депутата сообщают РИА Новости со ссылкой на его обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Как пишет Милонов в этом обращении, в последние годы в России набирают популярность велодвижение и увлечение разного рода самокатами. По статистике МВД, с каждым годом количество аварий с участием велосипедов, самокатов, моноподов и гироскутеров стремительно растет.

Фото: AP
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"При этом водители обозначенных устройств юридически не являются участниками дорожного движения - согласно Правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение порядка движения минимальна", - указывает депутат. И тут стоит внести уточнение. Дело в том, что участники дорожного движения - это все, кто передвигается по улицам, дорогам, тротуарам. Велосипедистам посвящен отдельный раздел в Правилах дорожного движения. А вот те, кто передвигается на самокатах, моноколесах и прочих гироскутерах, у нас, согласно правилам, считаются пешеходами. Соответственно на них распространяются требования правил, которые касаются пешеходов.

"К сожалению, владельцы велосипедов и прочих самодвижущихся приспособлений зачастую сами становятся виновниками различных дорожных происшествий, в которых страдают и гибнут люди", - написал депутат в послании.

При этом отметив, что у МВД и дорожной полиции нет действенных механизмов по нормализации ситуации в этой области.

Если водитель велосипеда совершает грубое нарушение правил или находится в состоянии алкогольного опьянения, то этот факт должен стать основанием для лишения его водительского удостоверения

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внесения дополнений в Правила дорожного движения в части ужесточения ответственности водителей велосипедов и иных безмоторных транспортных средств, становящихся виновниками ДТП. В частности, если водитель велосипеда (или иного транспортного устройства) совершает грубое нарушение правил или находится в состоянии алкогольного опьянения, то этот факт должен стать основанием для лишения его водительского удостоверения (при наличии такового)", - говорится в обращении Милонова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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А если у нарушителя нет водительских прав, он должен нести серьезную административную ответственность и "быть отстранен от возможности получения соответствующего удостоверения на длительный срок".

Да, нарушать правила нельзя ни пешеходам, ни самокатчикам. Но у нас запрещается управлять автомобилем в нетрезвом виде. А ходить в таком виде пешком никто не запрещает.

Стоит также отметить, что наказания за нарушение Правил дорожного движения прописаны не в самих правилах, а в Кодексе об административных правонарушениях. И поправки в него могут вносить именно депутаты.

Впрочем, подобная поправка вряд ли даже дойдет до первого чтения.

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