В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН

"Конечно, ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная, - оценил на брифинге Песков. - Фактически, Вашингтон нарушает свои международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США", - сказал Песков.

"Это неприемлемо, и безусловно требует достаточно жесткой реакции - и со стороны России, и со стороны ООН", - считает представитель Кремля.

"Америка предоставляет свою территорию для штаб-квартиры ООН, и единственное, что вправе сделать - ограничить пребывание члена российской делегации городом Нью-Йорком, - заметил Песков. - Иных рестрикций вводить не вправе".

"Правила были нарушены - это, безусловно, требует весьма жесткой реакции Москвы и не менее жесткой реакции ООН", - сказал пресс-секретарь президента. "Сейчас наши дипломаты работают, и американский посол приглашен в МИД, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры. Работа по дипломатической линии ведется", - заключил он.

Песков также заявил, что визит президента РФ Владимира Путина на Генассамблею ООН не был запланирован. "Россия представлена на другом, также высоком уровне", - пояснил он.