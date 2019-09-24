В Кремле заявили, что наблюдают очередную серию внутриамериканских трений

В Кремле не собираются комментировать внутриполитические трения демократов и республиканцев в США в связи с телефонным разговором лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть нюанс: Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией внутриполитических внутриамериканских трений, - сказал журналистам Песков. - Я не думаю, что мы вправе как-то комментировать историю с Украиной между Вашингтоном и Киевом. Мы не собираемся этого делать".

"Но когда речь заходила о России, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и так далее", - подчеркнул он.

Речь идет о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, подробности которого опубликовала пресса. Якобы Трамп в ходе беседы пытался убедить собеседника начать расследование против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. входившего в совет директоров одной из крупнейших газовых компаний на Украине. Комментируя публикации, президент США заявил, что речь шла о борьбе с коррупцией, и не было угроз прекратить финансовую помощь в случае отказа от расследования действий Байдена-младшего.