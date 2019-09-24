В Минске кинематографисты СНГ подписали соглашение о сотрудничестве

Возродить единое пространство киноиндустрии на евразийском материке предполагает соглашение о долгосрочном сотрудничестве, подписи под которым поставили 24 сентября на киностудии "Беларусьфильм" кинематографисты из шести стран СНГ и Грузии, информирует БЕЛТА.

Во время заседания Совета директоров киностудий стран Содружества в белорусской столице и был согласован документ, предусматривающий создание совместных кинопроектов в самое ближайшее время, уточняет агентство.

"Часто выезжая на кинофестивали, мы слышим разговоры о разрушенном пространстве киноиндустрии, - пояснил цель соглашения директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский. - И директора-практики приняли решение создать Совет директоров киностудий Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, России и Беларуси. Позже к нам планируют присоединиться и директор "Сахафильм", чтобы совместно решать общие творческие проблемы, перенимать опыт друг у друга, создавая совместные ленты. На рабочей встрече совета мы обсудим и законодательные аспекты в области киноиндустрии".

Кстати, каждая киностудия уже привезла в Минск свои фильмы, которые будут представлены с 1 октября во время Кинонедели дружбы.