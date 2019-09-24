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24.09.2019 13:52
Рубрика: Видео

Видео: буксировка мотоцикла закончилась непредсказуемо

Текст: Вадим Давыденко

Одним, особенно тем, кто в отпуск по графику пойдет в ноябре-декабре, по первому хрусткому снегу, это видео напомнит, что лето с его солнечными деньками и ночной духотой - всё, безвозвратно закончилось.

У других, у рожденных в СССР, может защипать в носу от трогательных воспоминаний из детства: каникулы в деревне, сенокос, земляника, поездка на старом дедовом "Урале" на рыбалку ранним туманным утром. Третьи, в числе которых будут и сотрудники ДПС, нахмурятся и начнут подсчитывать число нарушений ПДД, которые за минутный ролик успели совершить лихой мотоциклист и его пассажиры.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Во-первых, все едут без шлемов. Во-вторых, один из пассажиров, вместо того, чтобы смирно сидеть внутри коляски и молиться, чтобы всё поскорее закончилось, взгромоздился верхом и норовит свалиться на первой же кочке. В-третьих, вместо того, чтобы держаться своего ряда, пусть и не обозначенного разметкой, а лишь воображаемого, мотоциклист лихо выписывает на грунтовке загогулины и предсказуемо съезжает в кювет, где всё, как говорится, заверте...

Перечислять остальные мелкие нарушения просто недосуг. Смотрите сами и считайте.

Кстати, забавно, что сохранить равновесие по итогу сумел лишь один из лихой троицы, тот, кто вообще не держался. Дорогое Мироздание будто бы специально оберегает дураков, пьяных и не застегнувших ремень безопасности.

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#видео #авто