Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Почему с наступлением холодов в бензобак нужно добавить спирт 12:10
Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей 10:54
Родстер "Крым" 2.0 официально представлен 10:05
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport 09:20
24.09.2019 11:01
Рубрика: Легковые авто

Внедорожники и Lada - главные тренды Рунета

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Согласно исследованию Think with Google, второй год подряд в Google Поиске лидирующее место среди автобрендов массового сегмента занимает Lada. По итогам первого квартала 2019 года Lada также является победителем по поисковым запросам с мобильных устройств. Второе и третье места - у Toyota и Kia. В сегменте премиум-авто лидирует BMW, причём третий год подряд.

Фото: www.vk.com/crimea_roadster
Родстер "Крым" 2.0 официально представлен

В YouTube тоже чаще всего ищут Lada. Отмечается, что за год интерес к бренду вырос на 10%. Интересно, что Jeep стал пользоваться гораздо большей популярностью: видео с автомобилями этой марки искали в 2.5 раза (+231,6%) чаще. Также значительную прибавку показала в этом плане Skoda - плюс 35%. В премиум-сегменте первые позиции у BMW, Audi и Mercedes, и среднее значение увеличения запросов по ним составило около 40%.

"Общее число органических просмотров в YouTube по автотематике выросло на 23% и достигло 1,25 миллиарда. Брендированные ролики и UGC-контент Lada, Toyota и BMW вновь набрали больше всего просмотров. А самые просматриваемые YouTube-каналы - у Mercedes среди премиум-сегмента и у Mazda среди массового", - отмечается в отчёте Think with Google.

Внедорожники захватывают рынок, соответственно, просмотры роликов с этим классом автомобилей тоже растут. В первом квартале текущего года на видео с SUV пришлось почти половина просмотров - 48%.

Citroen и Peugeot превратили свои минивэны для России во внедорожники
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал
#Lada #Toyota #Skoda #BMW