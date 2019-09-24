Внедорожники и Lada - главные тренды Рунета

Согласно исследованию Think with Google, второй год подряд в Google Поиске лидирующее место среди автобрендов массового сегмента занимает Lada. По итогам первого квартала 2019 года Lada также является победителем по поисковым запросам с мобильных устройств. Второе и третье места - у Toyota и Kia. В сегменте премиум-авто лидирует BMW, причём третий год подряд.

В YouTube тоже чаще всего ищут Lada. Отмечается, что за год интерес к бренду вырос на 10%. Интересно, что Jeep стал пользоваться гораздо большей популярностью: видео с автомобилями этой марки искали в 2.5 раза (+231,6%) чаще. Также значительную прибавку показала в этом плане Skoda - плюс 35%. В премиум-сегменте первые позиции у BMW, Audi и Mercedes, и среднее значение увеличения запросов по ним составило около 40%.

"Общее число органических просмотров в YouTube по автотематике выросло на 23% и достигло 1,25 миллиарда. Брендированные ролики и UGC-контент Lada, Toyota и BMW вновь набрали больше всего просмотров. А самые просматриваемые YouTube-каналы - у Mercedes среди премиум-сегмента и у Mazda среди массового", - отмечается в отчёте Think with Google.

Внедорожники захватывают рынок, соответственно, просмотры роликов с этим классом автомобилей тоже растут. В первом квартале текущего года на видео с SUV пришлось почти половина просмотров - 48%.