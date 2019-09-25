Баскетбольный "Локо" выиграл пять матчей подряд в Турции

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" в рамках подготовки к сезону в Единой лиге и Еврокубку гостили в Турции, где в рамках двух товарищеских турниров одержали пять побед подряд над топовыми клубами этой страны.

Сначала "железнодорожники" приняли участие в розыгрыше Cevat Soydas Cup в городе Бурса. На предварительном этапе подопечные итальянского специалиста Луки Банки, который руководит кубанцами с этого сезона, обыграли стамбульскую "Дарушшафаку" (85:77) и дебютанта элитного дивизиона чемпионата Турции "Орманспор" из столицы страны Анкары (101:70). В финале "Локо" взял верх над клубом-организатором соревнований "Тофаш" (Бурса) - 83:77. Кстати, в свое время за эту команду выступал нынешний главный тренер сборной России Сергей Базаревич, отправившийся оттуда в НБА.

Пару лет назад Базаревич на встрече с журналистами "РГ" говорил, что он считает турецкий клубный чемпионат сильнейшим в Европе. Правда, сейчас ситуация несколько изменилась. Авторитетный баскетбольный портал Eurohoops ставит турецкую Суперлигу на третье место, а впереди - первенство Испании и наша интернациональная Единая лига ВТБ.

Из Бурсы краснодарская команда проследовала в Стамбул, где сыграла на другом проверочном турнире - Yalcin Granit Trophy. Вторая встреча с "Дарушшафакой" снова принесла успех гостям. Кубанцы взяли верх с разницей в 21 очко - 76:55. Самыми результативными у победителей стали серб Драган Апич (14 очков), Дмитрий Кулагин (13), американец Сэм Деккер (12). В этом матче за "Локо" дебютировал только-только подписавший контракт с клубом игрок сборной России, выступавший на чемпионате мира-2019 в Китае атакующий защитник Григорий Мотовилов. В прошлом сезоне воспитанник московского баскетбола бился за "Спарта-Приморье" из Владивостока в Суперлиге 1. Мотовилов в Стамбуле принес своей новой команде 7 очков.

- Мы были хорошо знакомы с возможностями соперника. Отлично подготовились к игре, в первой половине показали, как мы должны выглядеть в этом сезоне, особенно по действиям в защите, - приводит слова Драгана Апича пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань". - Во второй половине была возможность попробовать разные сочетания игроков, посмотреть, как готова наша молодежь. Думаю, что готовы к сезону, отлично понимаем друг друга. Вообще, продуктивно провели сборы.

И, наконец, в заключительном спарринге предсезонной подготовки российский клуб обыграл стамбульский "Бешикташ" - 87:79. Причем, по решению главного тренера гостей этот матч пропускали заокеанские легионеры Сэм Деккер, Уилл Каммингс и Джонни О"Брайант. Тем не менее, уже к большому перерыву краснодарцы лидировали с внушительной разницей в 16 очков - 52:36. Затем хозяева сократили отставание, но в определенный период игры Банки давал возможность проявить себя молодежи - Тимофею Герасимову, Сергею Долинину, Илье Платонову. В концовке благодаря точным дальним броскам Кулагина и Мотовилова, вдохновенной игре Станислав Ильницкого "Локомотив-Кубань" довел матч до победы. Лучшими бомбардирами у гостей стали Дмитрий Кулагин (17), Виталий Фридзон (16), американец Алан Уильямс (13) и Ильницкий (12).

Среди тех соперников, которые "Локо" обыграл в Турции, в Еврокубке выступят "Дарушшафака" и "Тофаш". Причем с "Тофашем" краснодарцы встретятся еще как минимум два раза, потому что эти команды являются соседями по шестерке "В" первого группового этапа второго по значимости континентального клубного турнира. Ну а "Бешикташ" представит свою страну в Лиге чемпионов ФИБА. Новичок элиты "Орманспор" пока не входит в число 11 (!) турецких клубов, играющий в четырех разных еврокубках.

Интересно, что "Локомотив-Кубань" свой стартовый официальный матч сезона 2019/20 проведет в Еврокубке - 1 октября выездная встреча с "Летувос Ритас" (Вильнюс, Литва). И только пятого числа краснодарцы стартуют в Единой лиге опять же гостевой игрой против белорусского "Цмоки-Минск". Первый домашний матч запланирован на 9 октября - это сражение в рамках Еврокубка с итальянской "Венецией".