Блогеры выяснили, сколько спиц в диске нужно, чтобы машина могла ехать

Помните байку про то, как цыган отучал лошадь от еды, ежедневно сокращая ее рацион на пригоршню овса? Он за месяц уже почти отучил свою скотину кушать, да вот беда - та возьми, да и сдохни, а так-то эксперимент почти состоялся. По этому же пути пошли новосибирские блогеры с YouTube-канала "Гараж 54", решившие свести к допустимому минимуму число спиц автомобильного диска. Зачем, в самом деле, так много, если на практике может хватить и одного-двух?

Для опыта взяли три литых диска от разных производителей - один 6- и два 8-лучевых - и поспиливали половину лучей. Проезд на облегченных дисках по суровому новосибирскому бездорожью продемонстрировал стойкость конструкции. Колеса выдержали, хотя и стали слегка вибрировать, а одно - даже выписывать "восьмерки".

Но если русский мастеровой в рамках научного поиска поставил перед собой задачу что-то сломать - против его упорства и смекалки бессильны и современные технологии, и новейшие сверхпрочные материалы. Памятуя о цыгане, последовательно сокращавшем рацион лошадки, блогеры снова проредили оставшиеся спицы и во второй раз погнали экспериментальные "Жигули" на бездорожье. И снова изувеченные диски справились с нагрузкой.

И лишь когда число лучей было сведено к минимуму, они начали ломаться одно за другим. Победа! Итак, на двух спицах машина еще идет, а на одной - начинает терять колеса по ухабам и колдобинам. Какой практический вывод можно сделать по итогам этого опыта - пока неясно, но, судя по видео, сами экспериментаторы получили от него огромное удовольствие.