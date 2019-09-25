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25.09.2019 08:45
Рубрика: Видео

Блогеры выяснили, сколько спиц в диске нужно, чтобы машина могла ехать

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Помните байку про то, как цыган отучал лошадь от еды, ежедневно сокращая ее рацион на пригоршню овса? Он за месяц уже почти отучил свою скотину кушать, да вот беда - та возьми, да и сдохни, а так-то эксперимент почти состоялся. По этому же пути пошли новосибирские блогеры с YouTube-канала "Гараж 54", решившие свести к допустимому минимуму число спиц автомобильного диска. Зачем, в самом деле, так много, если на практике может хватить и одного-двух?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Для опыта взяли три литых диска от разных производителей - один 6- и два 8-лучевых - и поспиливали половину лучей. Проезд на облегченных дисках по суровому новосибирскому бездорожью продемонстрировал стойкость конструкции. Колеса выдержали, хотя и стали слегка вибрировать, а одно - даже выписывать "восьмерки".

Но если русский мастеровой в рамках научного поиска поставил перед собой задачу что-то сломать - против его упорства и смекалки бессильны и современные технологии, и новейшие сверхпрочные материалы. Памятуя о цыгане, последовательно сокращавшем рацион лошадки, блогеры снова проредили оставшиеся спицы и во второй раз погнали экспериментальные "Жигули" на бездорожье. И снова изувеченные диски справились с нагрузкой.

И лишь когда число лучей было сведено к минимуму, они начали ломаться одно за другим. Победа! Итак, на двух спицах машина еще идет, а на одной - начинает терять колеса по ухабам и колдобинам. Какой практический вывод можно сделать по итогам этого опыта - пока неясно, но, судя по видео, сами экспериментаторы получили от него огромное удовольствие.

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