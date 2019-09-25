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Рубрика: Власть

Германия получила от Путина послание о моратории на размещение ракет

Правительство Федеративной Республики Германия подтвердило, что получило послание президента России, которое касается моратория на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД) в Европе.

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"Могу подтвердить вам, что правительство ФРГ получило послание российского президента", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.

Там добавили, что, по информации ведомства, документ получили и другие "союзники и партнеры".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
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Ранее "Коммерсант" сообщил, что послание российского лидера было направлено, в частности, правительствам государств, входящих в ЕС, в НАТО, а также ряда других стран. В послании говорится о намерении Москве не размещать ракеты до тех пор, пока этого не сделают США.

Напомним, 2 августа Вашингтон официально вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году с СССР. Речь в соглашении шла о производстве и испытании баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Президент Выход США из договора о РСМД
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