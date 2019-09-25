Глава Bellator пообещал провести в РФ турнир с участием Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер, отвечая на вопросы пользователей в соцсети, заявил, что намерен провести турнир в России с участием Федора Емельяненко.

Глава Bellator ответил на вопросы болельщиков в Twitter. Он рассказал о том, что есть интересное предложение из России, и он рассчитывает провести турнир.

"Россия - это интересная для нас территория. У нас есть несколько предложений. Мы хотим запустить турниры Bellator в России, и Федор Емельяненко проведет бой там", - сказал Кокер. Теперь осталось дождаться официального заявления от организации.

Ранее сообщалось о том, что следующий поединок Федор Емельяненко проведет в Японии в конце нынешнего года. Его соперником называли американца Квинтона Джексона по прозвищу Рэмпейдж. Напомним, 42-летний Емельяненко провел 41 поединок, в которых одержал 35 побед и потерпел шесть поражений.