Глава китайского парламента раскритиковал США на встрече с Путиным

Ли Чжаньшу передал Владимиру Путину наилучшие пожелания председателя КНР Си Цзиньпина. "В этом году у нас отмечается 80-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. За менее чем четыре месяца председатель Си Цзиньпин, премьер Ли Кэцян и я осуществили визиты в вашу страну. Это говорит об особом характере, важности китайско-российских отношений. За все эти годы наши отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Это стало возможным прежде всего благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав государств", - отметил он.

Ли Чжаньшу назвал Путина и Си Цзиньпина "великими политиками, стратегами, которые мыслят глобально и широко". "Наши отношения в новую эпоху имеют очень богатое содержание. Прежде всего, мы ставим цель осуществлять стратегическую взаимоподдержку и взаимопомощь, глубокую интеграцию с опорой на инновации, взаимную выгоду и обоюдные выигрыши", - сказал он.

"Председатель Си Цзиньпин и вы - великие, целеустремленные лидеры, которые имеют глубокое чувство долга и деятельны. Вы не только полностью посвящаете себя своим странам, своим народам, но и несете огромную ответственность перед миром на планете. Между вами сложились весьма хорошие деловые отношения и личная дружба. Это имеет большое политическое значение", - заявил Ли Чжаньшу, заметив, что Китай и Россия должны вывести политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие на более высокий уровень.

"Жизнь говорит о том, что наша дружба, сотрудничество - искренние и надежные. Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас. Мы это хорошо видим, и мы не попадались на их удочку. А самая главная причина - в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимодоверия", - заметил Ли Чжаньшу. "Мы дальше будем углублять это политическое взаимодоверие, твердо поддерживать стремление другой страны идти собственным путем развития, а также отстаивать коренные национальные интересы, обеспечивающие суверенитет, безопасность, интересы развития", - заключил он.