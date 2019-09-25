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25.09.2019 10:52
Рубрика: Спорт

Главный тренер "Монако" отметил важность Головина для клуба

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил важность Александра Головина после первой победы в сезоне, в которой россиянин отметился дублем и голевой передачей. А издание L'Equipe признало россиянина героем матча и разместило его фотографию на первой полосе.
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

"Монако" лишь в седьмом туре чемпионата Франции в матче против "Ниццы" смог добиться первой победы в сезоне, и ее главным творцом выступил российский полузащитник Александр Головин, оформивший первый дубль после переезда во Францию, добавив к этому и голевую передачу.

Фото: AP
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После матча наставник "Монако" Леандру Жардим не скрывал своей радости.

"Для нас очень важна первая победа, - сказал он. - Она мотивирует игроков. Вижу прогресс и в субботу мы развить успех".

Отметил Жардим и игру Головина. "Головин пришел к нам из другой лиги. Он постепенно прибавляет и это очень важно для клуба", - сказал он.

Уважаемая французская газета L"Equipe отметила игру Головина и вынесла его фотографию на первую подпись, добавив весьма забавную надпись с ошибкой: Spasiba Golovin!

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