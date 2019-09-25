Главный тренер "Монако" отметил важность Головина для клуба

"Монако" лишь в седьмом туре чемпионата Франции в матче против "Ниццы" смог добиться первой победы в сезоне, и ее главным творцом выступил российский полузащитник Александр Головин, оформивший первый дубль после переезда во Францию, добавив к этому и голевую передачу.

После матча наставник "Монако" Леандру Жардим не скрывал своей радости.

"Для нас очень важна первая победа, - сказал он. - Она мотивирует игроков. Вижу прогресс и в субботу мы развить успех".

Отметил Жардим и игру Головина. "Головин пришел к нам из другой лиги. Он постепенно прибавляет и это очень важно для клуба", - сказал он.

Уважаемая французская газета L"Equipe отметила игру Головина и вынесла его фотографию на первую подпись, добавив весьма забавную надпись с ошибкой: Spasiba Golovin!