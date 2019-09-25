Головин провел лучший матч за "Монако": команда одержала первую победу

Два гола и результативную передачу записал в свой актив полузащитник "Монако" Александр Головин в матче 7-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". Отличная игра российского легионера позволила монегаскам одержать первую победу в сезоне.
Первый мяч Головин провел красивым ударом на 29-й минуте. После того, как на 54-й минуте футболисты "Ниццы" сравняли счет, инициатива на какое-то время перешла к этой команде. Однако на 74-й минуте "Монако" удалась эффектная контратака, которая закончилась еще одним точным ударом Головина. А спустя 6 минут россиянин проявил себя как диспетчер, создав идеальную возможность для взятия ворот для Виссама Бен-Йеддера. Форвард своим шансом воспользовался, установив окончательный счет - 3:1.
Любопытно, что на афише поединка с "Ниццей" пресс-служба "Монако" разместила именно Головина, которому действительно удалось стать героем этой встречи. Раньше его лучшим достижением в одном матче был гол и результативная передача - это произошло в майской игре прошлого сезона против "Амьена" (2:0).
Jour de Derby au Stade Louis-II 🇲🇨— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 24, 2019
🏆 J7 Ligue 1
📍 Stade Louis-II
⌚️ 21h
📺 C+ Sport
#⃣ #ASMOGCN#DAGHEMUNEGU 🔴⚪️ pic.twitter.com/YA6dVPjO3M
Pick this out from Aleksandr Golovin to put Monaco ahead against Nice. 🚀pic.twitter.com/8SSQubbsFT— Liam Tyler (@tyler_lj) September 24, 2019
🇫🇷 BUT! L'AS Monaco reprends les devants sur une deuxième réalisation de Golovin, qui convertit un caviar de Slimani ! #ASMOGCN pic.twitter.com/NZDOMUufF8— Le Fennec (@LeFennec_DZ) September 24, 2019