Головин провел лучший матч за "Монако": команда одержала первую победу

Два гола и результативную передачу записал в свой актив полузащитник "Монако" Александр Головин в матче 7-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". Отличная игра российского легионера позволила монегаскам одержать первую победу в сезоне.

Первый мяч Головин провел красивым ударом на 29-й минуте. После того, как на 54-й минуте футболисты "Ниццы" сравняли счет, инициатива на какое-то время перешла к этой команде. Однако на 74-й минуте "Монако" удалась эффектная контратака, которая закончилась еще одним точным ударом Головина. А спустя 6 минут россиянин проявил себя как диспетчер, создав идеальную возможность для взятия ворот для Виссама Бен-Йеддера. Форвард своим шансом воспользовался, установив окончательный счет - 3:1.

Любопытно, что на афише поединка с "Ниццей" пресс-служба "Монако" разместила именно Головина, которому действительно удалось стать героем этой встречи. Раньше его лучшим достижением в одном матче был гол и результативная передача - это произошло в майской игре прошлого сезона против "Амьена" (2:0).

Jour de Derby au Stade Louis-II 🇲🇨



🏆 J7 Ligue 1

📍 Stade Louis-II

⌚️ 21h

📺 C+ Sport

#⃣ #ASMOGCN#DAGHEMUNEGU 🔴⚪️ pic.twitter.com/YA6dVPjO3M — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 24, 2019

Pick this out from Aleksandr Golovin to put Monaco ahead against Nice. 🚀pic.twitter.com/8SSQubbsFT — Liam Tyler (@tyler_lj) September 24, 2019