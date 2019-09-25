Из кроссовера Volkswagen Teramont сделали минивэн

Некоторое время назад в Китае сфотографировали на автовозе необычный Volkswagen: приподнятый полог позволил узнать имя новинки, а общие очертания ясно намекали, что немцы готовят к выпуску новый минивэн. Теперь появились фото тестовых прототипов, в салон которых удалось заглянуть и подтвердить главную догадку…

На корме одного из прототипов, кроме имени Viloran, был замечен шильдик 380 TSI, который говорит о том, что под капотом автомобиля расположен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 220 л.с. Такой же на некоторых рынках, в том числе и на китайском, доступен для кроссовера Teramont. У последнего есть полный привод 4Motion - вот бы такой достался и Viloran. Но нельзя забывать, что ментальность китайцев не так требовательна к наличию в автомобиле 4х4.

Сомнения в том, что минивэн скроили из Teramont, отпали после публикации фото салона Viloran: торпедо, приборная панель, органы управления, селектор трансмиссии - всё в точности такое же, как у кроссовера. И самое интересное, что минивэн заметили на тестах в Европе, а значит, у него есть все шансы выбраться за пределы Китая.

Премьера Volkswagen Viloran для азиатского рынка состоится до конца 2019 года. Выпуск автомобиля будет налажен на СП SAIC-Volkswagen. И на этом история многоликости Teramont, к слову, может не закончиться: немецкий концерн дружит также с компанией FAW, и этому союзу предрекают выпуск серийной версии концепта SMV.

Напомним, в России Volkswagen Teramont представлен с моторами мощностью 220, 249 и 280 л.с., которым в пару определена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Во всех комплектациях кроссовер оснащён системой полного привода 4Motion. Цена на модель стартует от 2 949 000 рублей.