Косачев высказался относительно перспектив процедуры импичмента Трампу

Перспективы процедуры импичмента Дональда Трампа, инициированной демократами, пока неясны, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Импичмент, разумеется, внутреннее дело США. Пока неясны ни основания, ни процедуры, ни перспективы", - сказал Косачев ТАСС.

По мнению сенатора, "исход ситуации будет определяться не сутью вопроса, а интересами противостоящих сторон в контексте избирательной кампании в 2020 году". "Что, разумеется, не прибавляет доверия искренности инициаторов импичмента", - добавил он.